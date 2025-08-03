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Приставы принимают меры по иску Генпрокуратуры к экс-акционеру ЮГК - РИА Новости, 03.08.2025
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14:23 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/pristavy-2033096430.html
Приставы принимают меры по иску Генпрокуратуры к экс-акционеру ЮГК
Приставы принимают меры по иску Генпрокуратуры к экс-акционеру ЮГК - РИА Новости, 03.08.2025
Приставы принимают меры по иску Генпрокуратуры к экс-акционеру ЮГК
Судебный приставы принимают обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры РФ к бывшему крупному акционеру ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) Константину... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T14:23:00+03:00
2025-08-03T14:23:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
челябинск
генеральная прокуратура рф
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
югк
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Судебный приставы принимают обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры РФ к бывшему крупному акционеру ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) Константину Струкову и другим ответчикам для взыскания 3,9 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ГМУ ФССП РФ. Как сообщили в ведомстве, судебным приставам поступили исполнительные документы в отношении Шувалова Ю.А., Колбасина А.И., Потапова В.В., Струкова К.И., Струковой Л.Е., Струковой А.К., Кузнецовой Е.К. и Кузнецовой У.А. "Требование судебных актов - принятие обеспечительных мер на сумму 3,9 млрд рублей солидарно", - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что исполнительные производства в отношении нескольких должников объединены в сводное исполнительное производство. "Сотрудники специализированного отделения судебных приставов по Челябинской области ГМУ ФССП России принимают комплекс мер принудительного характера, направленный на исполнение требований судебных решений", - заключили в ведомстве. В офисах ЮГК 2 июля прошли следственные действия - как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Константину Струкову, и еще 10 компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля удовлетворил иск. "Южуралзолото" - четвертая компания по добыче золота в России и вторая по ресурсам (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух хабах - Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Руда перерабатывается на собственных предприятиях.
https://ria.ru/20250802/sud-2032982272.html
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происшествия, россия, челябинская область, челябинск, генеральная прокуратура рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), югк
Происшествия, Россия, Челябинская область, Челябинск, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), ЮГК
Приставы принимают меры по иску Генпрокуратуры к экс-акционеру ЮГК

ФССП приняла обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры к Струкову

© РИА Новости / Михаил МордасовФедеральная служба судебных приставов
Федеральная служба судебных приставов - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Федеральная служба судебных приставов. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Судебный приставы принимают обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры РФ к бывшему крупному акционеру ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) Константину Струкову и другим ответчикам для взыскания 3,9 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ГМУ ФССП РФ.
Как сообщили в ведомстве, судебным приставам поступили исполнительные документы в отношении Шувалова Ю.А., Колбасина А.И., Потапова В.В., Струкова К.И., Струковой Л.Е., Струковой А.К., Кузнецовой Е.К. и Кузнецовой У.А.
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"Требование судебных актов - принятие обеспечительных мер на сумму 3,9 млрд рублей солидарно", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что исполнительные производства в отношении нескольких должников объединены в сводное исполнительное производство. "Сотрудники специализированного отделения судебных приставов по Челябинской области ГМУ ФССП России принимают комплекс мер принудительного характера, направленный на исполнение требований судебных решений", - заключили в ведомстве.
В офисах ЮГК 2 июля прошли следственные действия - как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Константину Струкову, и еще 10 компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля удовлетворил иск.
"Южуралзолото" - четвертая компания по добыче золота в России и вторая по ресурсам (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух хабах - Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Руда перерабатывается на собственных предприятиях.
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