https://ria.ru/20250803/pristavy-2033096430.html

Приставы принимают меры по иску Генпрокуратуры к экс-акционеру ЮГК

Приставы принимают меры по иску Генпрокуратуры к экс-акционеру ЮГК - РИА Новости, 03.08.2025

Приставы принимают меры по иску Генпрокуратуры к экс-акционеру ЮГК

Судебный приставы принимают обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры РФ к бывшему крупному акционеру ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) Константину... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T14:23:00+03:00

2025-08-03T14:23:00+03:00

2025-08-03T14:23:00+03:00

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генеральная прокуратура рф

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Судебный приставы принимают обеспечительные меры по иску Генпрокуратуры РФ к бывшему крупному акционеру ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" (ЮГК) Константину Струкову и другим ответчикам для взыскания 3,9 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба ГМУ ФССП РФ. Как сообщили в ведомстве, судебным приставам поступили исполнительные документы в отношении Шувалова Ю.А., Колбасина А.И., Потапова В.В., Струкова К.И., Струковой Л.Е., Струковой А.К., Кузнецовой Е.К. и Кузнецовой У.А. "Требование судебных актов - принятие обеспечительных мер на сумму 3,9 млрд рублей солидарно", - сказали в ведомстве. В пресс-службе добавили, что исполнительные производства в отношении нескольких должников объединены в сводное исполнительное производство. "Сотрудники специализированного отделения судебных приставов по Челябинской области ГМУ ФССП России принимают комплекс мер принудительного характера, направленный на исполнение требований судебных решений", - заключили в ведомстве. В офисах ЮГК 2 июля прошли следственные действия - как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. В тот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства всех акций ЮГК, принадлежавших Константину Струкову, и еще 10 компаний, имевших к нему отношение. Суд 11 июля удовлетворил иск. "Южуралзолото" - четвертая компания по добыче золота в России и вторая по ресурсам (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух хабах - Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Руда перерабатывается на собственных предприятиях.

https://ria.ru/20250802/sud-2032982272.html

https://ria.ru/20250802/sud-2032957030.html

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происшествия, россия, челябинская область, челябинск, генеральная прокуратура рф, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), югк