В Карелии продолжают действовать 33 лесных пожара
В Карелии продолжают действовать 33 лесных пожара на площади 1696 гектаров
Пожар в Карелии . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Тридцать три лесных пожара продолжают действовать на территории Карелии, сообщает пресс-служба главы республики Артура Парфенчикова.
"На территории Карелии продолжают действовать 33 лесных пожара... их площадь снизилась с 2400 до 1696 гектаров", - говорится в сообщении.
Как сообщила в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики министр природных ресурсов и экологии республики Янина Свидская, 12 возгораний на общей площади 283 гектара уже локализованы, среди них – крупный пожар в Костомукшском округе. За сутки специалисты ликвидировали десять лесных пожаров на площади 598 гектаров, в том числе значительное возгорание в Тикшинском лесничестве в Муезерском районе.
"Сегодня планируем локализовать четыре лесных пожара на площади 205 гектаров, а также ликвидировать три возгорания на площади 21 гектар", – отметила Свидская.
Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил усилить группировку специалистов для тушения возгораний в районах с наиболее сложной пожарной ситуацией – в Кемском, Муезерском, Пудожском и Калевальском.
Как уточняет пресс-служба, за минувшие сутки новое возгорание в лесной местности возникло в Кемском районе.
"Около Кривого порога действует сложный лесной пожар – горят торфяники, однако угрозы поселку нет, пожар уходит на северо-восток", - отметила глава администрации Кемского района Светлана Долинина.
На территории Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение открытого огня запрещено на всей территории республики. В Лоухском, Муезерском, Пудожском районах и Костомукшском округе действует запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств.