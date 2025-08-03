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В Карелии продолжают действовать 33 лесных пожара - РИА Новости, 03.08.2025
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13:59 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/pozhar-2033093028.html
В Карелии продолжают действовать 33 лесных пожара
В Карелии продолжают действовать 33 лесных пожара - РИА Новости, 03.08.2025
В Карелии продолжают действовать 33 лесных пожара
Тридцать три лесных пожара продолжают действовать на территории Карелии, сообщает пресс-служба главы республики Артура Парфенчикова. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T13:59:00+03:00
2025-08-03T13:59:00+03:00
республика карелия
кемский район
муезерский район
артур парфенчиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Тридцать три лесных пожара продолжают действовать на территории Карелии, сообщает пресс-служба главы республики Артура Парфенчикова. "На территории Карелии продолжают действовать 33 лесных пожара... их площадь снизилась с 2400 до 1696 гектаров", - говорится в сообщении. Как сообщила в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики министр природных ресурсов и экологии республики Янина Свидская, 12 возгораний на общей площади 283 гектара уже локализованы, среди них – крупный пожар в Костомукшском округе. За сутки специалисты ликвидировали десять лесных пожаров на площади 598 гектаров, в том числе значительное возгорание в Тикшинском лесничестве в Муезерском районе. "Сегодня планируем локализовать четыре лесных пожара на площади 205 гектаров, а также ликвидировать три возгорания на площади 21 гектар", – отметила Свидская. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил усилить группировку специалистов для тушения возгораний в районах с наиболее сложной пожарной ситуацией – в Кемском, Муезерском, Пудожском и Калевальском. Как уточняет пресс-служба, за минувшие сутки новое возгорание в лесной местности возникло в Кемском районе. "Около Кривого порога действует сложный лесной пожар – горят торфяники, однако угрозы поселку нет, пожар уходит на северо-восток", - отметила глава администрации Кемского района Светлана Долинина. На территории Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение открытого огня запрещено на всей территории республики. В Лоухском, Муезерском, Пудожском районах и Костомукшском округе действует запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств.
https://ria.ru/20250803/krokus-2033068970.html
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республика карелия
кемский район
муезерский район
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республика карелия, кемский район, муезерский район, артур парфенчиков
Республика Карелия, Кемский район, Муезерский район, Артур Парфенчиков
В Карелии продолжают действовать 33 лесных пожара

В Карелии продолжают действовать 33 лесных пожара на площади 1696 гектаров

© Фото : МЧС России/TelegramПожар в Карелии
Пожар в Карелии - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Пожар в Карелии . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Тридцать три лесных пожара продолжают действовать на территории Карелии, сообщает пресс-служба главы республики Артура Парфенчикова.
"На территории Карелии продолжают действовать 33 лесных пожара... их площадь снизилась с 2400 до 1696 гектаров", - говорится в сообщении.
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Как сообщила в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики министр природных ресурсов и экологии республики Янина Свидская, 12 возгораний на общей площади 283 гектара уже локализованы, среди них – крупный пожар в Костомукшском округе. За сутки специалисты ликвидировали десять лесных пожаров на площади 598 гектаров, в том числе значительное возгорание в Тикшинском лесничестве в Муезерском районе.
"Сегодня планируем локализовать четыре лесных пожара на площади 205 гектаров, а также ликвидировать три возгорания на площади 21 гектар", – отметила Свидская.
Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил усилить группировку специалистов для тушения возгораний в районах с наиболее сложной пожарной ситуацией – в Кемском, Муезерском, Пудожском и Калевальском.
Как уточняет пресс-служба, за минувшие сутки новое возгорание в лесной местности возникло в Кемском районе.
"Около Кривого порога действует сложный лесной пожар – горят торфяники, однако угрозы поселку нет, пожар уходит на северо-восток", - отметила глава администрации Кемского района Светлана Долинина.
На территории Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение открытого огня запрещено на всей территории республики. В Лоухском, Муезерском, Пудожском районах и Костомукшском округе действует запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств.
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Республика КарелияКемский районМуезерский районАртур Парфенчиков
 
 
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