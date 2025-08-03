https://ria.ru/20250803/pozhar-2033059226.html
В Екатеринбурге произошел пожар в гаражном комплексе
В Екатеринбурге произошел пожар в гаражном комплексе - РИА Новости, 03.08.2025
В Екатеринбурге произошел пожар в гаражном комплексе
В Екатеринбурге горит гаражный комплекс, возгорание локализовано на площади 700 квадратных метров, информирует пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T08:59:00+03:00
2025-08-03T08:59:00+03:00
2025-08-03T09:30:00+03:00
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026443190_0:183:3316:2048_1920x0_80_0_0_37d1d1f1d0539f8f622e4ee0f30041cc.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В Екатеринбурге горит гаражный комплекс, возгорание локализовано на площади 700 квадратных метров, информирует пресс-служба МЧС РФ."В Екатеринбурге на улице Фронтовых бригад, дом 14, произошло возгорание в гаражном комплексе. Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Свердловской области оперативно отреагировали на сообщение и прибыли на место происшествия", - говорится в сообщении.Горение происходит на пятом этаже пятиэтажного здания гаражного комплекса, уточняет пресс-служба.Отмечается, что пожар локализован на площади 700 квадратных метров.В пресс-службе МЧС добавили, что на месте работают 55 человек и 18 единиц техники. Также, по данным ведомства, от огня пострадали 30 автомобилей.По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250802/uragan-2033002250.html
екатеринбург
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026443190_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_af33071ea1e2f97579e4787cd7167fb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, россия, происшествия
Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Свердловская область, Россия, Происшествия
В Екатеринбурге произошел пожар в гаражном комплексе
На улице Фронтовых бригад Екатеринбурга локализовали пожар в гаражном комплексе