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В Екатеринбурге произошел пожар в гаражном комплексе - РИА Новости, 03.08.2025
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08:59 03.08.2025 (обновлено: 09:30 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/pozhar-2033059226.html
В Екатеринбурге произошел пожар в гаражном комплексе
В Екатеринбурге произошел пожар в гаражном комплексе - РИА Новости, 03.08.2025
В Екатеринбурге произошел пожар в гаражном комплексе
В Екатеринбурге горит гаражный комплекс, возгорание локализовано на площади 700 квадратных метров, информирует пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T08:59:00+03:00
2025-08-03T09:30:00+03:00
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В Екатеринбурге горит гаражный комплекс, возгорание локализовано на площади 700 квадратных метров, информирует пресс-служба МЧС РФ."В Екатеринбурге на улице Фронтовых бригад, дом 14, произошло возгорание в гаражном комплексе. Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Свердловской области оперативно отреагировали на сообщение и прибыли на место происшествия", - говорится в сообщении.Горение происходит на пятом этаже пятиэтажного здания гаражного комплекса, уточняет пресс-служба.Отмечается, что пожар локализован на площади 700 квадратных метров.В пресс-службе МЧС добавили, что на месте работают 55 человек и 18 единиц техники. Также, по данным ведомства, от огня пострадали 30 автомобилей.По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет, добавили в ведомстве.
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екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, россия, происшествия
Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Свердловская область, Россия, Происшествия
В Екатеринбурге произошел пожар в гаражном комплексе

На улице Фронтовых бригад Екатеринбурга локализовали пожар в гаражном комплексе

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПожарный
Пожарный - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. В Екатеринбурге горит гаражный комплекс, возгорание локализовано на площади 700 квадратных метров, информирует пресс-служба МЧС РФ.
Екатеринбурге на улице Фронтовых бригад, дом 14, произошло возгорание в гаражном комплексе. Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Свердловской области оперативно отреагировали на сообщение и прибыли на место происшествия", - говорится в сообщении.
Горение происходит на пятом этаже пятиэтажного здания гаражного комплекса, уточняет пресс-служба.
Отмечается, что пожар локализован на площади 700 квадратных метров.
В пресс-службе МЧС добавили, что на месте работают 55 человек и 18 единиц техники. Также, по данным ведомства, от огня пострадали 30 автомобилей.
По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет, добавили в ведомстве.
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ЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьРоссияПроисшествия
 
 
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