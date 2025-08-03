https://ria.ru/20250803/poteri-2033061006.html

"Посмотрите на цифры". В США сделали новое заявление о потерях ВСУ

"Посмотрите на цифры". В США сделали новое заявление о потерях ВСУ - РИА Новости, 03.08.2025

"Посмотрите на цифры". В США сделали новое заявление о потерях ВСУ

Количество переданных тел украинских военнослужащих указывает на настоящие потери Вооруженных сил Украины, пишет американский политический обозреватель Роберт... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T09:26:00+03:00

2025-08-03T09:26:00+03:00

2025-08-03T13:52:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Количество переданных тел украинских военнослужащих указывает на настоящие потери Вооруженных сил Украины, пишет американский политический обозреватель Роберт Барнс в социальной сети X."Трамп продолжает получать лживую информацию. <…> С самого начала конфликта украинцы выдают свои потери за российские, чьи гораздо меньше украинских. В качестве доказательства посмотрите на цифры переданных тел", — указал он.Депутат Верховной рады Анна Скороход в конце июля заявляла, что передача Россией тел украинских военных негативно сказывается на обстановке на Украине, в том числе на мобилизации.Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров сообщил, что Москва предложила Киеву передать еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ, при этом сроки передачи пока не определены. В июне украинской стороне передали 6060 тел офицеров и солдат.

https://ria.ru/20250803/tramp-2033059600.html

https://ria.ru/20250802/peregovory-2033006744.html

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в мире, украина, россия, стамбул, владимир мединский, анна скороход, вооруженные силы украины, верховная рада украины