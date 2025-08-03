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"Посмотрите на цифры". В США сделали новое заявление о потерях ВСУ - РИА Новости, 03.08.2025
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09:26 03.08.2025 (обновлено: 13:52 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/poteri-2033061006.html
"Посмотрите на цифры". В США сделали новое заявление о потерях ВСУ
"Посмотрите на цифры". В США сделали новое заявление о потерях ВСУ - РИА Новости, 03.08.2025
"Посмотрите на цифры". В США сделали новое заявление о потерях ВСУ
Количество переданных тел украинских военнослужащих указывает на настоящие потери Вооруженных сил Украины, пишет американский политический обозреватель Роберт... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T09:26:00+03:00
2025-08-03T13:52:00+03:00
в мире
украина
россия
стамбул
владимир мединский
анна скороход
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Количество переданных тел украинских военнослужащих указывает на настоящие потери Вооруженных сил Украины, пишет американский политический обозреватель Роберт Барнс в социальной сети X.&quot;Трамп продолжает получать лживую информацию. &lt;…&gt; С самого начала конфликта украинцы выдают свои потери за российские, чьи гораздо меньше украинских. В качестве доказательства посмотрите на цифры переданных тел&quot;, — указал он.Депутат Верховной рады Анна Скороход в конце июля заявляла, что передача Россией тел украинских военных негативно сказывается на обстановке на Украине, в том числе на мобилизации.Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров сообщил, что Москва предложила Киеву передать еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ, при этом сроки передачи пока не определены. В июне украинской стороне передали 6060 тел офицеров и солдат.
https://ria.ru/20250803/tramp-2033059600.html
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в мире, украина, россия, стамбул, владимир мединский, анна скороход, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Анна Скороход, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Посмотрите на цифры". В США сделали новое заявление о потерях ВСУ

Барнс: число переданных тел украинских военных указывает на реальные потери ВСУ

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Количество переданных тел украинских военнослужащих указывает на настоящие потери Вооруженных сил Украины, пишет американский политический обозреватель Роберт Барнс в социальной сети X.
«

"Трамп продолжает получать лживую информацию. <…> С самого начала конфликта украинцы выдают свои потери за российские, чьи гораздо меньше украинских. В качестве доказательства посмотрите на цифры переданных тел", — указал он.

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Вчера, 09:07
Депутат Верховной рады Анна Скороход в конце июля заявляла, что передача Россией тел украинских военных негативно сказывается на обстановке на Украине, в том числе на мобилизации.
Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле, помощник президента России Владимир Мединский по итогам третьего раунда переговоров сообщил, что Москва предложила Киеву передать еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ, при этом сроки передачи пока не определены. В июне украинской стороне передали 6060 тел офицеров и солдат.
Переговоры делегаций России и Украины с участием представителей Турции во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
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2 августа, 16:48
 
В миреУкраинаРоссияСтамбулВладимир МединскийАнна СкороходВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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