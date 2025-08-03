https://ria.ru/20250803/polsha-2033130176.html

Польские спецслужбы заподозрили украинца в диверсиях на севере страны

Польские спецслужбы заподозрили украинца в диверсиях на севере страны - РИА Новости, 03.08.2025

Польские спецслужбы заподозрили украинца в диверсиях на севере страны

Агентство внутренней безопасности Польши возбудило расследование по делу гражданина Украины Игоря Г., которого подозревают в актах диверсии на севере страны,... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T19:39:00+03:00

2025-08-03T19:39:00+03:00

2025-08-03T19:39:00+03:00

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ВАРШАВА, 3 авг – РИА Новости. Агентство внутренней безопасности Польши возбудило расследование по делу гражданина Украины Игоря Г., которого подозревают в актах диверсии на севере страны, сообщает Rzeczpospolita. "Тридцатишестилетний украинец Игорь Г., повредивший водозаборы в Сопоте, вероятно, неделей ранее проник в другой объект водной инфраструктуры. Однако его спугнул прохожий. По данным Rzeczpospolita, есть много признаков того, что это тот же человек. Агентство внутренней безопасности расследует дело", - пишет издание. По его данным, спецслужбы расследуют, могли ли действия Игоря Г. являться формой диверсии. Ранее Гданьская прокуратура сообщала об аресте и задержании Игоря Г. по обвинению в проникновении в водозаборник в Сопоте. "Окружная прокуратура Сопота курирует расследование, проводимое Главным управлением полиции Сопота по факту причинения угрозы жизни и здоровью многих лиц или имуществу в особо крупном размере, выразившегося в повреждении или выводе из строя водопроводной системы 15 июля 2025 года в Сопоте, то есть деяния, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 165 Уголовного кодекса", — написал прокурор Мариуш Душиньский. Украинец проник на территорию, где располагались элементы водопроводной сети, такие как силовое и контрольное оборудование для подключения к водопроводу, а также водозаборники. Он снял одну из задвижек, что нарушило работу части водопроводной сети Сопота. За два дня до взлома украинец также украл польское удостоверение личности. В конце июня Игорь Г. также повредил пять распределительных щитов на приусадебных участках. Задержанный частично признался в инкриминируемых ему преступлениях, в частности в том, что повредил кабель питания распределительного щита пункта водоснабжения, и в уничтожении трех распределительных щитов. "Подозреваемый дал объяснения, сказав, что причиной совершения инкриминируемых ему действий было желание решить выявленную им социальную проблему: люди проводят слишком много времени за электронными устройствами, игнорируя друг друга и бездомных", — рассказал Душиньский. На 12 августа Игорю Г. назначено психиатрическое освидетельствование. На данный момент подозреваемый задержан на три месяца. За нападение на объект инфраструктуры ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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