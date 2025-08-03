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"Увидел страшное": шокирующее пророчество вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 03.08.2025
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05:42 03.08.2025 (обновлено: 05:43 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/polsha-2033052439.html
"Увидел страшное": шокирующее пророчество вызвало переполох на Западе
"Увидел страшное": шокирующее пророчество вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 03.08.2025
"Увидел страшное": шокирующее пророчество вызвало переполох на Западе
Польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский назвал 2026 самым опасным годом для Польши и всего мира из-за проблем с терактами, революциями и волнами беженцев,... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T05:42:00+03:00
2025-08-03T05:43:00+03:00
в мире
польша
западно-поморское воеводство
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский назвал 2026 самым опасным годом для Польши и всего мира из-за проблем с терактами, революциями и волнами беженцев, сообщает Radio Eska."Польский оракул своим духовным зрением увидел страшное: потоки беженцев и народные волнения, связанные с наплывом мигрантов. Он называет 2026 год самым опасным", — говорится в материале.По словам ясновидящего, хаос усилится настолько, что, например, Польша в 2026–2028 годах может и вовсе остаться без президента."Политики побегут из страны, опасаясь гражданской войны. Будет государственная измена. Какая-то группа политиков обманет нас, поляков", — приводится в материале слова прорицателя.По словам Яцковского, Польшу вновь разделят и в ее составе останутся лишь Померания, Западно-Поморское воеводство, часть центральной Польши и юго-западные земли.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250731/polsha-2032723594.html
https://ria.ru/20250729/polsha-2032136060.html
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в мире, польша, западно-поморское воеводство
В мире, Польша, Западно-Поморское воеводство
"Увидел страшное": шокирующее пророчество вызвало переполох на Западе

ESKA: ясновидящий Яцковский назвал 2026 самым опасным годом для мира

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Польши в Москве
Флаги на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский назвал 2026 самым опасным годом для Польши и всего мира из-за проблем с терактами, революциями и волнами беженцев, сообщает Radio Eska.
"Польский оракул своим духовным зрением увидел страшное: потоки беженцев и народные волнения, связанные с наплывом мигрантов. Он называет 2026 год самым опасным", — говорится в материале.
По словам ясновидящего, хаос усилится настолько, что, например, Польша в 2026–2028 годах может и вовсе остаться без президента.
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"Политики побегут из страны, опасаясь гражданской войны. Будет государственная измена. Какая-то группа политиков обманет нас, поляков", — приводится в материале слова прорицателя.
По словам Яцковского, Польшу вновь разделят и в ее составе останутся лишь Померания, Западно-Поморское воеводство, часть центральной Польши и юго-западные земли.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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