https://ria.ru/20250803/polsha-2033052439.html

"Увидел страшное": шокирующее пророчество вызвало переполох на Западе

"Увидел страшное": шокирующее пророчество вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 03.08.2025

"Увидел страшное": шокирующее пророчество вызвало переполох на Западе

Польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский назвал 2026 самым опасным годом для Польши и всего мира из-за проблем с терактами, революциями и волнами беженцев,... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T05:42:00+03:00

2025-08-03T05:42:00+03:00

2025-08-03T05:43:00+03:00

в мире

польша

западно-поморское воеводство

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский назвал 2026 самым опасным годом для Польши и всего мира из-за проблем с терактами, революциями и волнами беженцев, сообщает Radio Eska."Польский оракул своим духовным зрением увидел страшное: потоки беженцев и народные волнения, связанные с наплывом мигрантов. Он называет 2026 год самым опасным", — говорится в материале.По словам ясновидящего, хаос усилится настолько, что, например, Польша в 2026–2028 годах может и вовсе остаться без президента."Политики побегут из страны, опасаясь гражданской войны. Будет государственная измена. Какая-то группа политиков обманет нас, поляков", — приводится в материале слова прорицателя.По словам Яцковского, Польшу вновь разделят и в ее составе останутся лишь Померания, Западно-Поморское воеводство, часть центральной Польши и юго-западные земли.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250731/polsha-2032723594.html

https://ria.ru/20250729/polsha-2032136060.html

польша

западно-поморское воеводство

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в мире, польша, западно-поморское воеводство