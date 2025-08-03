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В Нигерии вооруженные люди похитили более 50 человек

В Нигерии вооруженные люди похитили более 50 человек - РИА Новости, 03.08.2025

В Нигерии вооруженные люди похитили более 50 человек

Вооруженные люди похитили более 50 человек в нигерийском штате Замфара, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад экспертов о насилии в Нигерии,... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T14:34:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вооруженные люди похитили более 50 человек в нигерийском штате Замфара, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на доклад экспертов о насилии в Нигерии, подготовленный для ООН. "Вооруженные люди похитили более 50 человек на северо-западе Нигерии на этой неделе... "Вооруженные бандиты" напали на деревню Сабон-Гарин-Дамри в штате Замфара в пятницу", - передает агентство в воскресенье. Отдаленные сельские районы штата Замфара часто страдают от насилия банд, которые похищают людей с целью выкупа и грабят деревни.

https://ria.ru/20250729/afp-2032048839.html

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