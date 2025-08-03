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В Туапсинском округе Кубани ликвидируют последствия подтопления - РИА Новости, 03.08.2025
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17:15 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/podtoplenie-2033115112.html
В Туапсинском округе Кубани ликвидируют последствия подтопления
В Туапсинском округе Кубани ликвидируют последствия подтопления - РИА Новости, 03.08.2025
В Туапсинском округе Кубани ликвидируют последствия подтопления
Жителям Туапсинского округа Кубани, пострадавшим от непогоды, ничего не угрожает, последствия стихии начали ликвидировать, сообщил в официальном Telegram-канале РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T17:15:00+03:00
2025-08-03T17:15:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
сергей бойко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Жителям Туапсинского округа Кубани, пострадавшим от непогоды, ничего не угрожает, последствия стихии начали ликвидировать, сообщил в официальном Telegram-канале глава округа Сергей Бойко. В воскресенье в ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным ведомства, подтопление произошло в поселках Молдавановский, Новомихайловский и Дефановка. В Туапсинском округе введен режим ЧС муниципального характера. "Жизни людей в пострадавших от стихии населенных пунктах ничего не угрожает. Развернуты пункты временного размещения. Там, где вода ушла, приступили к ликвидации последствий", - сообщил Бойко. Организован, как сообщил глава округа, подвоз питьевой и технической воды. Проводятся подворовые обходы. "В Лермонтово организован альтернативный путь для тех, кто живёт за рекой. Спасатели и другие оперативные службы продолжают работать на местах и контролировать ситуацию", - добавил Бойко. К ликвидации последствий подтопления в Краснодарском крае привлечены более 150 человек и 44 единицы техники, спасатели МЧС России оказывают помощь населению. Спасатели отмечали, что в результате выпадения обильных осадков поднялся уровень воды в реке Дефань. Затоплены 70 придомовых территорий и 34 дома в населённых пунктах Дефановка, Молдавановка и Новомихайловский. Готовы два пункта временного размещения на 100 мест. По данным Гидрометцентра, на территории Краснодарского края сегодня до конца суток, ночью и завтра утром ожидаются грозы, ливни с градом и шквалистым ветром с порывами до 22 метров в секунду, добавили в МЧС. Также возможны смерчи над морем, на малых реках возможны резкие подъёмы уровней воды, указали в ведомстве.
https://ria.ru/20250803/tsentr-2033108083.html
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Наводнение на Кубани
Три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге «М-4 Дон» сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях, сообщает МЧС региона. На территории края прогнозируется продолжение неблагоприятных метеорологических явлений, включающих ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, что может привести к дальнейшему повышению уровня воды.
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происшествия, краснодарский край, россия, сергей бойко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Сергей Бойко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
В Туапсинском округе Кубани ликвидируют последствия подтопления

Бойко: жителям Туапсинского округа, пострадавшим от непогоды, ничего не угрожает

© МЧС Краснодарского края/TelegramПодъем уровня реки Дефань в Краснодарском крае
Подъем уровня реки Дефань в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© МЧС Краснодарского края/Telegram
Подъем уровня реки Дефань в Краснодарском крае
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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Жителям Туапсинского округа Кубани, пострадавшим от непогоды, ничего не угрожает, последствия стихии начали ликвидировать, сообщил в официальном Telegram-канале глава округа Сергей Бойко.
В воскресенье в ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным ведомства, подтопление произошло в поселках Молдавановский, Новомихайловский и Дефановка. В Туапсинском округе введен режим ЧС муниципального характера.
"Жизни людей в пострадавших от стихии населенных пунктах ничего не угрожает. Развернуты пункты временного размещения. Там, где вода ушла, приступили к ликвидации последствий", - сообщил Бойко.
Организован, как сообщил глава округа, подвоз питьевой и технической воды. Проводятся подворовые обходы.
«
"В Лермонтово организован альтернативный путь для тех, кто живёт за рекой. Спасатели и другие оперативные службы продолжают работать на местах и контролировать ситуацию", - добавил Бойко.
К ликвидации последствий подтопления в Краснодарском крае привлечены более 150 человек и 44 единицы техники, спасатели МЧС России оказывают помощь населению. Спасатели отмечали, что в результате выпадения обильных осадков поднялся уровень воды в реке Дефань. Затоплены 70 придомовых территорий и 34 дома в населённых пунктах Дефановка, Молдавановка и Новомихайловский. Готовы два пункта временного размещения на 100 мест.
По данным Гидрометцентра, на территории Краснодарского края сегодня до конца суток, ночью и завтра утром ожидаются грозы, ливни с градом и шквалистым ветром с порывами до 22 метров в секунду, добавили в МЧС. Также возможны смерчи над морем, на малых реках возможны резкие подъёмы уровней воды, указали в ведомстве.
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ПроисшествияКраснодарский крайРоссияСергей БойкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
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