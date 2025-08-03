https://ria.ru/20250803/podtoplenie-2033096932.html

В Туапсинском районе подтопило 34 дома из-за непогоды

В Туапсинском районе подтопило 34 дома из-за непогоды - РИА Новости, 03.08.2025

В Туапсинском районе подтопило 34 дома из-за непогоды

В Туапсинском районе Краснодарского края из-за непогоды подтопило 34 дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T14:29:00+03:00

2025-08-03T14:29:00+03:00

2025-08-03T15:42:00+03:00

туапсинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

россия

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Туапсинском районе Краснодарского края из-за непогоды подтопило 34 дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."В результате выпадения обильных осадков поднялся уровень воды в реке Дефань. Затоплены 70 придомовых территорий и 34 дома в населенных пунктах Дефановка, Молдавановка и Новомихайловский. Готовы два пункта временного размещения на 100 мест", — говорится в заявлении.К ликвидации последствий непогоды привлекли более 150 человек и 44 единицы техники."Спасатели осуществляют мониторинг гидрологической обстановки, проводят подворовой обход и оказывают адресную помощь населению", — добавили в пресс-службе.По данным Гидрометцентра, сегодня до конца суток, ночью и завтра утром в Краснодарском крае ожидаются грозы, ливни с градом и шквалистым ветром с порывами до 22 метров в секунду. Также возможен резкий подъем уровня малых рек, над морем могут образовываться смерчи.О подтоплении трех населенных пунктов в воскресенье утром сообщило региональное управление МЧС. В поселке Дефановка из-за непогоды автобус упал в реку, спасатели эвакуировали всех находившихся внутри. В селе Фанагорийское затопило первый брод на пути в урочище Подвисло. В этот момент там находилась неорганизованная группа туристов в составе 15–20 человек. Сейчас все они в безопасности. В поселении Лермонтово смыло мост, находившийся в аварийном состоянии. Из-за схода селя временно ограничили движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение.В Туапсинском округе ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20250803/evakuatsiya-2033078865.html

https://ria.ru/20250803/trassa-2033081356.html

туапсинский район

россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наводнение на Кубани Три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге «М-4 Дон» сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях, сообщает МЧС региона. На территории края прогнозируется продолжение неблагоприятных метеорологических явлений, включающих ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, что может привести к дальнейшему повышению уровня воды. 2025-08-03T14:29 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

туапсинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, россия, краснодарский край, происшествия