Рейтинг@Mail.ru
В Туапсинском районе подтопило 34 дома из-за непогоды - РИА Новости, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 03.08.2025 (обновлено: 15:42 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/podtoplenie-2033096932.html
В Туапсинском районе подтопило 34 дома из-за непогоды
В Туапсинском районе подтопило 34 дома из-за непогоды - РИА Новости, 03.08.2025
В Туапсинском районе подтопило 34 дома из-за непогоды
В Туапсинском районе Краснодарского края из-за непогоды подтопило 34 дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T14:29:00+03:00
2025-08-03T15:42:00+03:00
туапсинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
россия
краснодарский край
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033098886_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9a8607b62f4b90da72741b81c85ee584.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Туапсинском районе Краснодарского края из-за непогоды подтопило 34 дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."В результате выпадения обильных осадков поднялся уровень воды в реке Дефань. Затоплены 70 придомовых территорий и 34 дома в населенных пунктах Дефановка, Молдавановка и Новомихайловский. Готовы два пункта временного размещения на 100 мест", — говорится в заявлении.К ликвидации последствий непогоды привлекли более 150 человек и 44 единицы техники."Спасатели осуществляют мониторинг гидрологической обстановки, проводят подворовой обход и оказывают адресную помощь населению", — добавили в пресс-службе.По данным Гидрометцентра, сегодня до конца суток, ночью и завтра утром в Краснодарском крае ожидаются грозы, ливни с градом и шквалистым ветром с порывами до 22 метров в секунду. Также возможен резкий подъем уровня малых рек, над морем могут образовываться смерчи.О подтоплении трех населенных пунктов в воскресенье утром сообщило региональное управление МЧС. В поселке Дефановка из-за непогоды автобус упал в реку, спасатели эвакуировали всех находившихся внутри. В селе Фанагорийское затопило первый брод на пути в урочище Подвисло. В этот момент там находилась неорганизованная группа туристов в составе 15–20 человек. Сейчас все они в безопасности. В поселении Лермонтово смыло мост, находившийся в аварийном состоянии. Из-за схода селя временно ограничили движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение.В Туапсинском округе ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20250803/evakuatsiya-2033078865.html
https://ria.ru/20250803/trassa-2033081356.html
туапсинский район
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Наводнение на Кубани
Три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге «М-4 Дон» сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях, сообщает МЧС региона. На территории края прогнозируется продолжение неблагоприятных метеорологических явлений, включающих ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, что может привести к дальнейшему повышению уровня воды.
2025-08-03T14:29
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033098886_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_587078e0018298ed91d5f08532d89cfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туапсинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, россия, краснодарский край, происшествия
Туапсинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Россия, Краснодарский край, Происшествия
В Туапсинском районе подтопило 34 дома из-за непогоды

В Туапсинском районе Кубани из-за непогоды подтопило 34 дома в трех поселках

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Туапсинском районе Краснодарского края из-за непогоды подтопило 34 дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"В результате выпадения обильных осадков поднялся уровень воды в реке Дефань. Затоплены 70 придомовых территорий и 34 дома в населенных пунктах Дефановка, Молдавановка и Новомихайловский. Готовы два пункта временного размещения на 100 мест", — говорится в заявлении.
© Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramСпасатели в Туапсинском муниципальном округе
Спасатели в Туапсинском муниципальном округе - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Спасатели в Туапсинском муниципальном округе
К ликвидации последствий непогоды привлекли более 150 человек и 44 единицы техники.
"Спасатели осуществляют мониторинг гидрологической обстановки, проводят подворовой обход и оказывают адресную помощь населению", — добавили в пресс-службе.
По данным Гидрометцентра, сегодня до конца суток, ночью и завтра утром в Краснодарском крае ожидаются грозы, ливни с градом и шквалистым ветром с порывами до 22 метров в секунду. Также возможен резкий подъем уровня малых рек, над морем могут образовываться смерчи.
Туапсе - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
В Туапсинском районе эвакуируют детские туристические группы
Вчера, 12:15
О подтоплении трех населенных пунктов в воскресенье утром сообщило региональное управление МЧС. В поселке Дефановка из-за непогоды автобус упал в реку, спасатели эвакуировали всех находившихся внутри.
В селе Фанагорийское затопило первый брод на пути в урочище Подвисло. В этот момент там находилась неорганизованная группа туристов в составе 15–20 человек. Сейчас все они в безопасности.
В поселении Лермонтово смыло мост, находившийся в аварийном состоянии. Из-за схода селя временно ограничили движение через Молдаванский перевал. В районе Джубги организовано реверсивное движение.
В Туапсинском округе ввели режим ЧС.
Движение на 1414 -м километре трассы М-4 Дон в Краснодарском крае восстановлено - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Движение на 1414-м км трассы М-4 "Дон" полностью восстановили
Вчера, 12:33
 
Туапсинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрРоссияКраснодарский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала