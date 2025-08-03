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К ликвидации последствий подтопления на Кубани привлекли более 150 человек - РИА Новости, 03.08.2025
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14:22 03.08.2025 (обновлено: 14:56 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/podtoplenie-2033095769.html
К ликвидации последствий подтопления на Кубани привлекли более 150 человек
К ликвидации последствий подтопления на Кубани привлекли более 150 человек - РИА Новости, 03.08.2025
К ликвидации последствий подтопления на Кубани привлекли более 150 человек
К ликвидации последствий подтопления в Краснодарском крае привлечены более 150 человек и 44 единицы техники, спасатели МЧС России оказывают помощь населению,... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T14:22:00+03:00
2025-08-03T14:56:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
происшествия
россия
гидрометцентр
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. К ликвидации последствий подтопления в Краснодарском крае привлечены более 150 человек и 44 единицы техники, спасатели МЧС России оказывают помощь населению, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."К месту подтопления направлена аэромобильная группировка МЧС России в составе 48 человек и 6 единиц техники. Всего к ликвидации последствий подтопления привлечены более 150 человек и 44 единиц техники", - рассказали в пресс-службе."Спасатели осуществляют мониторинг гидрологической обстановки, проводят подворовой обход и оказывают адресную помощь населению", - уточнили в пресс-службе.По данным Гидрометцентра, на территории Краснодарского края сегодня до конца суток, ночью и завтра утром ожидаются грозы, ливни с градом и шквалистым ветром с порывами до 22 м/с, добавили в МЧС. Также возможны смерчи над морем, на малых реках возможны резкие подъёмы уровней воды, указали в ведомстве.
https://ria.ru/20250803/spasateli-2033088267.html
краснодарский край
россия
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Наводнение на Кубани
Три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге «М-4 Дон» сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях, сообщает МЧС региона. На территории края прогнозируется продолжение неблагоприятных метеорологических явлений, включающих ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, что может привести к дальнейшему повышению уровня воды.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, происшествия, россия, гидрометцентр
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край, Происшествия, Россия, Гидрометцентр
К ликвидации последствий подтопления на Кубани привлекли более 150 человек

Последствия подтопления на Кубани ликвидируют 150 человек и 44 единицы техники

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. К ликвидации последствий подтопления в Краснодарском крае привлечены более 150 человек и 44 единицы техники, спасатели МЧС России оказывают помощь населению, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"К месту подтопления направлена аэромобильная группировка МЧС России в составе 48 человек и 6 единиц техники. Всего к ликвидации последствий подтопления привлечены более 150 человек и 44 единиц техники", - рассказали в пресс-службе.
"Спасатели осуществляют мониторинг гидрологической обстановки, проводят подворовой обход и оказывают адресную помощь населению", - уточнили в пресс-службе.
По данным Гидрометцентра, на территории Краснодарского края сегодня до конца суток, ночью и завтра утром ожидаются грозы, ливни с градом и шквалистым ветром с порывами до 22 м/с, добавили в МЧС. Также возможны смерчи над морем, на малых реках возможны резкие подъёмы уровней воды, указали в ведомстве.
Спасатели - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Спасателей направили к туристам, оказавшимся в затопленном селе на Кубани
Вчера, 13:15
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский крайПроисшествияРоссияГидрометцентр
 
 
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