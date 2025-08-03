https://ria.ru/20250803/podtoplenie-2033095769.html
К ликвидации последствий подтопления на Кубани привлекли более 150 человек
К ликвидации последствий подтопления на Кубани привлекли более 150 человек - РИА Новости, 03.08.2025
К ликвидации последствий подтопления на Кубани привлекли более 150 человек
К ликвидации последствий подтопления в Краснодарском крае привлечены более 150 человек и 44 единицы техники, спасатели МЧС России оказывают помощь населению,... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T14:22:00+03:00
2025-08-03T14:22:00+03:00
2025-08-03T14:56:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
происшествия
россия
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033098886_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9a8607b62f4b90da72741b81c85ee584.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. К ликвидации последствий подтопления в Краснодарском крае привлечены более 150 человек и 44 единицы техники, спасатели МЧС России оказывают помощь населению, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."К месту подтопления направлена аэромобильная группировка МЧС России в составе 48 человек и 6 единиц техники. Всего к ликвидации последствий подтопления привлечены более 150 человек и 44 единиц техники", - рассказали в пресс-службе."Спасатели осуществляют мониторинг гидрологической обстановки, проводят подворовой обход и оказывают адресную помощь населению", - уточнили в пресс-службе.По данным Гидрометцентра, на территории Краснодарского края сегодня до конца суток, ночью и завтра утром ожидаются грозы, ливни с градом и шквалистым ветром с порывами до 22 м/с, добавили в МЧС. Также возможны смерчи над морем, на малых реках возможны резкие подъёмы уровней воды, указали в ведомстве.
https://ria.ru/20250803/spasateli-2033088267.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033098886_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_587078e0018298ed91d5f08532d89cfe.jpg
Наводнение на Кубани
Три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге «М-4 Дон» сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях, сообщает МЧС региона.
На территории края прогнозируется продолжение неблагоприятных метеорологических явлений, включающих ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, что может привести к дальнейшему повышению уровня воды.
2025-08-03T14:22
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, происшествия, россия, гидрометцентр
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край, Происшествия, Россия, Гидрометцентр
К ликвидации последствий подтопления на Кубани привлекли более 150 человек
Последствия подтопления на Кубани ликвидируют 150 человек и 44 единицы техники