https://ria.ru/20250803/podtoplenie-2033095769.html

К ликвидации последствий подтопления на Кубани привлекли более 150 человек

К ликвидации последствий подтопления на Кубани привлекли более 150 человек - РИА Новости, 03.08.2025

К ликвидации последствий подтопления на Кубани привлекли более 150 человек

К ликвидации последствий подтопления в Краснодарском крае привлечены более 150 человек и 44 единицы техники, спасатели МЧС России оказывают помощь населению,... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T14:22:00+03:00

2025-08-03T14:22:00+03:00

2025-08-03T14:56:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

происшествия

россия

гидрометцентр

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. К ликвидации последствий подтопления в Краснодарском крае привлечены более 150 человек и 44 единицы техники, спасатели МЧС России оказывают помощь населению, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."К месту подтопления направлена аэромобильная группировка МЧС России в составе 48 человек и 6 единиц техники. Всего к ликвидации последствий подтопления привлечены более 150 человек и 44 единиц техники", - рассказали в пресс-службе."Спасатели осуществляют мониторинг гидрологической обстановки, проводят подворовой обход и оказывают адресную помощь населению", - уточнили в пресс-службе.По данным Гидрометцентра, на территории Краснодарского края сегодня до конца суток, ночью и завтра утром ожидаются грозы, ливни с градом и шквалистым ветром с порывами до 22 м/с, добавили в МЧС. Также возможны смерчи над морем, на малых реках возможны резкие подъёмы уровней воды, указали в ведомстве.

https://ria.ru/20250803/spasateli-2033088267.html

краснодарский край

россия

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Наводнение на Кубани Три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге «М-4 Дон» сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях, сообщает МЧС региона. На территории края прогнозируется продолжение неблагоприятных метеорологических явлений, включающих ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, что может привести к дальнейшему повышению уровня воды. 2025-08-03T14:22 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, происшествия, россия, гидрометцентр