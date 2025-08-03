https://ria.ru/20250803/podlodki-2033068770.html

США должны запросить разрешение у Турции при размещении подлодок, пишут СМИ

США должны запросить разрешение у Турции при размещении подлодок, пишут СМИ - РИА Новости, 03.08.2025

США должны запросить разрешение у Турции при размещении подлодок, пишут СМИ

США для размещения атомных подводных лодок в Черном море должны запросить разрешение у Турции, пишет проправительственная газета Türkiye со ссылкой на экспертов РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T10:38:00+03:00

2025-08-03T10:38:00+03:00

2025-08-03T17:48:00+03:00

в мире

турция

черное море

сша

дональд трамп

дмитрий медведев

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АНКАРА, 3 авг — РИА Новости. США для размещения атомных подводных лодок в Черном море должны запросить разрешение у Турции, пишет проправительственная газета Türkiye со ссылкой на экспертов по международному праву. "Если США хотят разместить ядерные подводные лодки в Черном море, <...> они должны запросить разрешение у Турции в соответствии с конвенцией о проливах Монтрё", — пишет издание.Как отметил эксперт по международному праву Хаккы Хакан Эркинер, это соглашение обеспечивает режим безопасности в Черном море. Так, ограничивается вход военных кораблей и продолжительность их пребывания в регионе, а также не санкционируется постоянное присутствие атомных подводных лодок в Черном море. "Я абсолютно не думаю, что Турция даст такое разрешение", — сказал он. Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы Босфор и Дарданеллы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через проливы.С начала кризиса на Украине Анкара воспользовалась этими полномочиями и запретила проход военных кораблей через свои проливы.Конфликт Медведева и ТрампаТрамп и Медведев вступили в публичную дискуссию в соцсетях после того, как американский лидер 28 июля объявил о сокращении 50-дневного срока, который он отвел для достижения перемирия между Россией и Украиной. Медведев, комментируя это заявление, призвал главу Белого дома не забывать, что Россия — не Израиль, а каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне с его собственной страной.Трамп ответил на это грубым постом в соцсети Truth Social, предупредив Медведева, что тот заходит на очень опасную территорию.В свою очередь, после этого зампред Совбеза отметил, что если его слова "вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой". Медведев также напомнил Трампу о наличии у Москвы системы "Периметр".

https://ria.ru/20250803/ukraina-2033068529.html

https://ria.ru/20250802/tramp-2033017085.html

https://ria.ru/20250803/tramp-2033109564.html

турция

черное море

сша

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в мире, турция, черное море, сша, дональд трамп, дмитрий медведев