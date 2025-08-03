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Отчисленная из французского института палестинка уехала в Катар

Отчисленная из французского института палестинка уехала в Катар - РИА Новости, 03.08.2025

Отчисленная из французского института палестинка уехала в Катар

Студентка из сектора Газа, ранее отчисленная из Института политических исследований (Sciences Po) во французском Лилле из-за антисемитских высказываний, уехала... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T20:19:00+03:00

2025-08-03T20:19:00+03:00

2025-08-03T20:19:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Студентка из сектора Газа, ранее отчисленная из Института политических исследований (Sciences Po) во французском Лилле из-за антисемитских высказываний, уехала из Франции в Катар, сообщает французский МИД. Ранее институт сообщил об отмене зачисления эвакуированной из Палестины студентки Нур Аттала. Как сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник, ее приняли по специально созданной для жителей Газы студенческой программе. После нападения на Израиль в октябре 2023 года студентка распространяла в соцсетях речь Адольфа Гитлера с призывами убить евреев и выступала за то, чтобы направить западным СМИ видеоролики с казнью заложников "в высоком качестве". Прокуратура Лилля сообщила в четверг о возбуждении дела по факту оправдания терроризма и преступлений против человечества с использованием интернета. "Министр Европы и иностранных дел Жан-Ноэль Барро подчеркнул неприемлемый характер высказываний, сделанных студенткой из Газы Нур Аттала до ее прибытия на территорию Франции. Ввиду их серьезности Аттала более не могла находиться на территории страны. Сегодня она уехала из Франции в Катар, чтобы продолжить там свою учебу", - говорится в заявлении на сайте МИД. Также французское дипведомство поблагодарило катарские власти за их сотрудничество в этом вопросе. В пятницу глава французского МИД заявил, что Париж приостанавливает эвакуацию во Францию жителей сектора Газа на фоне скандала со студенткой.

https://ria.ru/20250801/fidan-2032919560.html

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в мире, франция, лилль, катар, адольф гитлер, жан-ноэль барро