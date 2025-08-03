https://ria.ru/20250803/otdykh-2033045653.html

Названа стоимость отдыха в России в сентябре

Названа стоимость отдыха в России в сентябре - РИА Новости, 03.08.2025

Названа стоимость отдыха в России в сентябре

Стоимость отдыха в России в сентябре для семьи из трех человек стартует от 14 700 рублей за семь ночей, рассказали агентству "Прайм" в пресс-службе... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T02:38:00+03:00

2025-08-03T02:38:00+03:00

2025-08-03T02:38:00+03:00

общество

россия

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Стоимость отдыха в России в сентябре для семьи из трех человек стартует от 14 700 рублей за семь ночей, рассказали агентству "Прайм" в пресс-службе Национального туроператора "Алеан" (является членом Российского союза туриндустрии)."В сентябре-октябре цены на проживание на Черном море (в зависимости от выбранного курорта и объекта размещения) на 10-30% ниже, чем в высокий сезон. Можно будет отдохнуть в комфортных условиях по привлекательным ценам", – рассказали в пресс-службе туроператора.В Сочи можно найти гостевые дома с завтраками от 22 750 рублей на двух взрослых с ребенком на семь ночей. Отдых в отеле уровня 3* с завтраком стартует от 38 150 рублей, полным пансионом — от 58 100 рублей. Отели с тарифами "все включено" — от 73 581.В Анапе туристов готовы будут разместить за 14 700 рублей в гостевом доме, а цены в отеле уровня 3* начнутся уже от 41 587 рублей.В Крыму проживание в гостевом доме с завтраками обойдется в сумму от 17 500 рублей на двух взрослых с ребенком на семь ночей, в отеле уровня 3* с полным пансионом — от 44 100 рублей, а в отеле с тарифом "все включено" — от 80 860 рублей.Кроме того, можно рассмотреть отдых в Калининградской области, Подмосковье, Костромской, Ярославской и Калужской областях. Например, в селе Вятское (Ярославская область) проживание в гостиничном комплексе для двух взрослых с ребенком с завтраками на семь ночей обойдется в сумму от 46 000 рублей.В Калининграде стоимость проживания в апартаментах без питания начинается от 22 400 рублей. В Светлогорск и Зеленоградске можно найти апартаменты от 27 720 рублей, стоимость проживания в пляжном отеле начинается от 90 300 рублей.

https://realty.ria.ru/20250731/mer-2032521179.html

https://ria.ru/20250723/dacha-2030650847.html

https://ria.ru/20250729/dalniy_vostok-2032128383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ)