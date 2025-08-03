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Названа стоимость отдыха в России в сентябре - РИА Новости, 03.08.2025
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02:38 03.08.2025
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Названа стоимость отдыха в России в сентябре
Названа стоимость отдыха в России в сентябре - РИА Новости, 03.08.2025
Названа стоимость отдыха в России в сентябре
Стоимость отдыха в России в сентябре для семьи из трех человек стартует от 14 700 рублей за семь ночей, рассказали агентству "Прайм" в пресс-службе... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T02:38:00+03:00
2025-08-03T02:38:00+03:00
общество
россия
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Стоимость отдыха в России в сентябре для семьи из трех человек стартует от 14 700 рублей за семь ночей, рассказали агентству "Прайм" в пресс-службе Национального туроператора "Алеан" (является членом Российского союза туриндустрии)."В сентябре-октябре цены на проживание на Черном море (в зависимости от выбранного курорта и объекта размещения) на 10-30% ниже, чем в высокий сезон. Можно будет отдохнуть в комфортных условиях по привлекательным ценам", – рассказали в пресс-службе туроператора.В Сочи можно найти гостевые дома с завтраками от 22 750 рублей на двух взрослых с ребенком на семь ночей. Отдых в отеле уровня 3* с завтраком стартует от 38 150 рублей, полным пансионом — от 58 100 рублей. Отели с тарифами "все включено" — от 73 581.В Анапе туристов готовы будут разместить за 14 700 рублей в гостевом доме, а цены в отеле уровня 3* начнутся уже от 41 587 рублей.В Крыму проживание в гостевом доме с завтраками обойдется в сумму от 17 500 рублей на двух взрослых с ребенком на семь ночей, в отеле уровня 3* с полным пансионом — от 44 100 рублей, а в отеле с тарифом "все включено" — от 80 860 рублей.Кроме того, можно рассмотреть отдых в Калининградской области, Подмосковье, Костромской, Ярославской и Калужской областях. Например, в селе Вятское (Ярославская область) проживание в гостиничном комплексе для двух взрослых с ребенком с завтраками на семь ночей обойдется в сумму от 46 000 рублей.В Калининграде стоимость проживания в апартаментах без питания начинается от 22 400 рублей. В Светлогорск и Зеленоградске можно найти апартаменты от 27 720 рублей, стоимость проживания в пляжном отеле начинается от 90 300 рублей.
https://realty.ria.ru/20250731/mer-2032521179.html
https://ria.ru/20250723/dacha-2030650847.html
https://ria.ru/20250729/dalniy_vostok-2032128383.html
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РИА Новости
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4.7
96
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353
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общество, россия, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ)
Общество, Россия, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Названа стоимость отдыха в России в сентябре

"Алеан": в сентябре цены на отдых ниже на 30% по сравнению с высоким сезоном

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Стоимость отдыха в России в сентябре для семьи из трех человек стартует от 14 700 рублей за семь ночей, рассказали агентству "Прайм" в пресс-службе Национального туроператора "Алеан" (является членом Российского союза туриндустрии).
"В сентябре-октябре цены на проживание на Черном море (в зависимости от выбранного курорта и объекта размещения) на 10-30% ниже, чем в высокий сезон. Можно будет отдохнуть в комфортных условиях по привлекательным ценам", – рассказали в пресс-службе туроператора.
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В Сочи можно найти гостевые дома с завтраками от 22 750 рублей на двух взрослых с ребенком на семь ночей. Отдых в отеле уровня 3* с завтраком стартует от 38 150 рублей, полным пансионом — от 58 100 рублей. Отели с тарифами "все включено" — от 73 581.
В Анапе туристов готовы будут разместить за 14 700 рублей в гостевом доме, а цены в отеле уровня 3* начнутся уже от 41 587 рублей.
В Крыму проживание в гостевом доме с завтраками обойдется в сумму от 17 500 рублей на двух взрослых с ребенком на семь ночей, в отеле уровня 3* с полным пансионом — от 44 100 рублей, а в отеле с тарифом "все включено" — от 80 860 рублей.
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Кроме того, можно рассмотреть отдых в Калининградской области, Подмосковье, Костромской, Ярославской и Калужской областях. Например, в селе Вятское (Ярославская область) проживание в гостиничном комплексе для двух взрослых с ребенком с завтраками на семь ночей обойдется в сумму от 46 000 рублей.
В Калининграде стоимость проживания в апартаментах без питания начинается от 22 400 рублей. В Светлогорск и Зеленоградске можно найти апартаменты от 27 720 рублей, стоимость проживания в пляжном отеле начинается от 90 300 рублей.
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