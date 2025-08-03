https://ria.ru/20250803/otdel-2033098041.html

Наехавший на мужчину на гидроцикле сам прибыл в следственный отдел

Наехавший на мужчину на гидроцикле сам прибыл в следственный отдел - РИА Новости, 03.08.2025

Наехавший на мужчину на гидроцикле сам прибыл в следственный отдел

Наехавший на гидроцикле на мужчину в бухте Русского острова во Владивостоке самостоятельно прибыл в следственный отдел, сообщает Восточное межрегиональное СУТ... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T14:39:00+03:00

2025-08-03T14:39:00+03:00

2025-08-03T14:39:00+03:00

происшествия

россия

владивосток

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 авг - РИА Новости. Наехавший на гидроцикле на мужчину в бухте Русского острова во Владивостоке самостоятельно прибыл в следственный отдел, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что неизвестные на синем гидроцикле наехали на мужчину, купавшегося в бухте Рында на Русском острове во Владивостоке, тот скончался в больнице. Со ссылкой на сестру погибшего в соцсетях сообщалось, что люди на гидроцикле скрылись. Как уточнил РИА Новости представитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, проводится доследственная проверка по признакам преступления по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее смерть человека". "Мужчина, совершивший наезд на потерпевшего, 2 августа 2025 года самостоятельно прибыл в следственный отдел, где написал явку с повинной", - говорится в сообщении. Следователем следственного отдела мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть человека). В рамках следствия проводятся необходимые мероприятия, включая опознание обвиняемого, допрос свидетелей и назначение комплекса судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20250803/peterburg-2033069497.html

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происшествия, россия, владивосток, следственный комитет россии (ск рф)