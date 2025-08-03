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В России ограничат должников в праве получать разрешение на оружие
В России ограничат должников в праве получать разрешение на оружие - РИА Новости, 03.08.2025
В России ограничат должников в праве получать разрешение на оружие
Федеральная служба судебных приставов РФ планирует ограничить должников в возможности получать разрешение на оружие, рассказала замдиректора ФССП РФ Елена... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T13:39:00+03:00
2025-08-03T13:39:00+03:00
2025-08-03T13:39:00+03:00
общество
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов РФ планирует ограничить должников в возможности получать разрешение на оружие, рассказала замдиректора ФССП РФ Елена Захаркина. "Мы сейчас активно внедряем элементы разрешительной системы Росгвардии, говоря о том, что люди, которые хотят получить оружие, должны быть чисты перед законом. Если человек не готов исполнять законы Российской Федерации, зачем ему разрешение на ношение личного оружия, даже если оно охотничье", - рассказала она на панельной дискуссии "О служении Родине в 21 веке: вызовы и задачи для молодых госслужащих" на форуме "Территория смыслов". Она также отметила, что уже сейчас всех, кто удостаивается государственной награды, проверяют по базе должников. "Он должен быть чист перед службой судебных приставов, и тогда у него есть шанс получить эту государственную награду", - заключила Захаркина.
https://ria.ru/20250803/ssora-2033088766.html
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общество, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В России ограничат должников в праве получать разрешение на оружие
ФССП планирует ограничить должников в возможности получать разрешение на оружие