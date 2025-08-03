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Меньше трети британцев проголосовали бы сейчас за Brexit, показал опрос
Меньше трети британцев проголосовали бы сейчас за Brexit, показал опрос - РИА Новости, 03.08.2025
Меньше трети британцев проголосовали бы сейчас за Brexit, показал опрос
Лишь 29% британцев проголосовали бы сейчас положительно на референдуме о выходе Британии из состава ЕС (Brexit), следует из опроса газеты Times. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T04:55:00+03:00
2025-08-03T04:55:00+03:00
2025-08-03T05:31:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Лишь 29% британцев проголосовали бы сейчас положительно на референдуме о выходе Британии из состава ЕС (Brexit), следует из опроса газеты Times. "Эксклюзивный опрос для Times показал, что 29% опрошенных проголосовали бы за выход из ЕС, по сравнению с 52% на момент референдума в июне 2016 года", — пишет издание.Отмечается, что теперь 52% респондентов заявили, что хотели бы остаться в Евросоюзе. При этом 49% опрошенных считают, что в ближайшие пять лет необходимо провести референдум о воссоединении с ЕС. Опрос проводился с 22 по 24 июля среди 2113 человек. Данные о статистической погрешности не приводятся. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза. В 23:00 по местному времени 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства.Переходный период после Brexit, когда в Британии действовали все нормы и законы ЕС, а граждане путешествовали по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря того же года. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Газета Financial Times писала, что Великобритания перестала быть значимым центром торговли из-за выхода из Евросоюза, Brexit существенно затруднил инвестирование в британские предприятия.
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в мире, великобритания, евросоюз
В мире, Великобритания, Евросоюз
Меньше трети британцев проголосовали бы сейчас за Brexit, показал опрос
Times: за Brexit сейчас проголосовали бы 29% британцев