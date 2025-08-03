https://ria.ru/20250803/opasnost-2033146064.html

В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников

В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 03.08.2025

В Ростовской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T22:31:00+03:00

2025-08-03T22:31:00+03:00

2025-08-03T22:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на всей территории Ростовской области, сообщается в приложении МЧС России. "Объявлена беспилотная опасность по всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html

ростовская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), украина, вооруженные силы украины