https://ria.ru/20250803/opasnost-2033053732.html
В Липецкой области отменили воздушную опасность
В Липецкой области отменили воздушную опасность - РИА Новости, 03.08.2025
В Липецкой области отменили воздушную опасность
Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T06:27:00+03:00
2025-08-03T06:27:00+03:00
2025-08-03T06:27:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает ГУМЧС РФ по региону. Опасность была объявлена в 22.50 мск субботы, она длилась около семи с половиной часов. "Отбой желтого уровня "Воздушной опасности" по Липецкой области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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липецкая область, россия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Россия
В Липецкой области отменили воздушную опасность
МЧС: в Липецкой области отменили воздушную опасность