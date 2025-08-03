https://ria.ru/20250803/oon-2033059725.html

ООН разрешила вице-премьеру Афганистана лечиться в Катаре

ООН разрешила вице-премьеру Афганистана лечиться в Катаре - РИА Новости, 03.08.2025

ООН разрешила вице-премьеру Афганистана лечиться в Катаре

Находящийся под санкциями ООН вице-премьер Афганистана по административным вопросам Абдул Салам Ханафи планирует посетить столицу Катара Доху, начиная 14... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T09:09:00+03:00

2025-08-03T09:09:00+03:00

2025-08-03T09:09:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Находящийся под санкциями ООН вице-премьер Афганистана по административным вопросам Абдул Салам Ханафи планирует посетить столицу Катара Доху, начиная 14 августа, с целью прохождения курса лечения, сообщил новостной портал Ariana news. По данным издания, разрешение на выезд Ханафи за рубеж, которому ограничено передвижение по миру, было одобрено комитетом по санкциям СБ ООН 1 августа, и поездка вице-премьера состоится в период с 14 по 31 августа. Ранее Комитет по санкциям СБ ООН уже предоставлял аналогичные разрешения на выезд другим высшим должностным лицам Афганистана, включенным в санкционный список, отмечает Ariana news. Ханафи - афганский узбекский политический и религиозный деятель, один из лидеров движения "Талибан", ранее являлся одной из центральных фигур политического офиса талибов в Катаре. Во времена первого Исламского эмирата в 90-х годах он был заместителем министра образования. Ханафи родился в провинции Джаузджан на севере Афганистана, учился в различных религиозных заведениях, в том числе в Пакистане, а также некоторое время преподавал в Кабульском университете. Среди талибов он широко известен как "алим эд-дин" (знаток веры - ред.)

https://ria.ru/20250803/moskva-2033043336.html

https://ria.ru/20250726/gaza-2031675277.html

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в мире, афганистан, катар, доха, оон, талибан, кабульский университет