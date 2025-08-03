https://ria.ru/20250803/oon-2033059725.html
ООН разрешила вице-премьеру Афганистана лечиться в Катаре
ООН разрешила вице-премьеру Афганистана лечиться в Катаре - РИА Новости, 03.08.2025
ООН разрешила вице-премьеру Афганистана лечиться в Катаре
Находящийся под санкциями ООН вице-премьер Афганистана по административным вопросам Абдул Салам Ханафи планирует посетить столицу Катара Доху, начиная 14... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T09:09:00+03:00
2025-08-03T09:09:00+03:00
2025-08-03T09:09:00+03:00
в мире
афганистан
катар
доха
оон
талибан
кабульский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973188895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4acc7d1f4754eed0c2562d297e3059d2.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Находящийся под санкциями ООН вице-премьер Афганистана по административным вопросам Абдул Салам Ханафи планирует посетить столицу Катара Доху, начиная 14 августа, с целью прохождения курса лечения, сообщил новостной портал Ariana news. По данным издания, разрешение на выезд Ханафи за рубеж, которому ограничено передвижение по миру, было одобрено комитетом по санкциям СБ ООН 1 августа, и поездка вице-премьера состоится в период с 14 по 31 августа. Ранее Комитет по санкциям СБ ООН уже предоставлял аналогичные разрешения на выезд другим высшим должностным лицам Афганистана, включенным в санкционный список, отмечает Ariana news. Ханафи - афганский узбекский политический и религиозный деятель, один из лидеров движения "Талибан", ранее являлся одной из центральных фигур политического офиса талибов в Катаре. Во времена первого Исламского эмирата в 90-х годах он был заместителем министра образования. Ханафи родился в провинции Джаузджан на севере Афганистана, учился в различных религиозных заведениях, в том числе в Пакистане, а также некоторое время преподавал в Кабульском университете. Среди талибов он широко известен как "алим эд-дин" (знаток веры - ред.)
https://ria.ru/20250803/moskva-2033043336.html
https://ria.ru/20250726/gaza-2031675277.html
афганистан
катар
доха
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973188895_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8073e8009dbccb4f9e447f7926f3f12c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, катар, доха, оон, талибан, кабульский университет
В мире, Афганистан, Катар, Доха, ООН, Талибан, Кабульский университет
ООН разрешила вице-премьеру Афганистана лечиться в Катаре
СБ ООН разрешил Ханафи проходить лечение в Катаре, несмотря на санкции