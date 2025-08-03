https://ria.ru/20250803/ogranicheniya-2033050994.html

В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 03.08.2025

В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

Аэропорт Сочи сообщил о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T05:03:00+03:00

2025-08-03T05:03:00+03:00

2025-08-03T05:03:00+03:00

сочи

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151355/15/1513551596_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_4793a62682419e032cd855b28c84af17.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Аэропорт Сочи сообщил о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов.Об ограничениях стало известно в 2.26 мск."Уважаемые пассажиры, в аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в Telegram-канале воздушной гавани.Снятие ограничений подтвердили и в Росавиации.

https://ria.ru/20250803/ogranicheniya-2033050901.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)