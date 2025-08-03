https://ria.ru/20250803/ogranicheniya-2033050994.html
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 03.08.2025
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
Аэропорт Сочи сообщил о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T05:03:00+03:00
2025-08-03T05:03:00+03:00
2025-08-03T05:03:00+03:00
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Аэропорт Сочи сообщил о снятии временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов.Об ограничениях стало известно в 2.26 мск."Уважаемые пассажиры, в аэропорту Сочи сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в Telegram-канале воздушной гавани.Снятие ограничений подтвердили и в Росавиации.
https://ria.ru/20250803/ogranicheniya-2033050901.html
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сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
В аэропорту Сочи заявили о снятии ограничений на полеты