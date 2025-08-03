https://ria.ru/20250803/ogranicheniya-2033050901.html
В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты
В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 03.08.2025
В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пскова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T05:00:00+03:00
2025-08-03T05:00:00+03:00
2025-08-03T05:04:00+03:00
псков
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
артем кореняко
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пскова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Псков. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250803/ogranicheniya-2033050994.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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псков, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко
Псков, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Артем Кореняко
В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты