https://ria.ru/20250803/ogranicheniya-2033050901.html

В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты

В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 03.08.2025

В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пскова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 03.08.2025

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псков

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

артем кореняко

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пскова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Псков. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250803/ogranicheniya-2033050994.html

псков

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2025

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псков, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), артем кореняко