https://ria.ru/20250803/ogranicheniya-2033047206.html
В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты
В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 03.08.2025
В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты
Аэропорт Сочи сообщил о введении временных ограничений для безопасности полетов гражданских воздушных судов. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T02:32:00+03:00
2025-08-03T02:32:00+03:00
2025-08-03T02:37:00+03:00
сочи
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Аэропорт Сочи сообщил о введении временных ограничений для безопасности полетов гражданских воздушных судов."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи", - говорится в Telegram-канале воздушной гавани.
https://ria.ru/20250802/samara-2032971005.html
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сочи
В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты
Аэропорт Сочи сообщил о введении временных ограничений на полеты