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У Крымского моста образовалась очередь из более чем двух тысяч машин - РИА Новости, 03.08.2025
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14:23 03.08.2025 (обновлено: 16:05 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/ochered-2033096119.html
У Крымского моста образовалась очередь из более чем двух тысяч машин
У Крымского моста образовалась очередь из более чем двух тысяч машин - РИА Новости, 03.08.2025
У Крымского моста образовалась очередь из более чем двух тысяч машин
У Крымского моста образовалось очередь из 2,2 тысячи автомобилей с обеих сторон, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T14:23:00+03:00
2025-08-03T16:05:00+03:00
тамань (станица)
керчь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости. У Крымского моста образовалось очередь из 2,2 тысячи автомобилей с обеих сторон, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. &quot;В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1850 транспортных средств. Время ожидания — около пяти часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 349 транспортных средств. Время ожидания — около часа&quot;, — говорится в публикации на 14:00 мск.Через час 1495 машин ожидали проезда с Тамани и 383 — со стороны Керчи. Крымский мост открыт для проезда легковых машин, микроавтобусов и автобусов. Грузовики проезжают в Крым и обратно с помощью Керченской паромной переправы либо сухопутным маршрутом через новые регионы.
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тамань (станица)
керчь
республика крым
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тамань (станица), керчь, республика крым, россия
Тамань (станица), Керчь, Республика Крым, Россия
У Крымского моста образовалась очередь из более чем двух тысяч машин

С обеих сторон Крымского моста скопилась очередь из 2,2 тысячи автомобилей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкДвижение на автодорожной части Крымского моста
Движение на автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Движение на автодорожной части Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости. У Крымского моста образовалось очередь из 2,2 тысячи автомобилей с обеих сторон, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
«

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1850 транспортных средств. Время ожидания — около пяти часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 349 транспортных средств. Время ожидания — около часа", — говорится в публикации на 14:00 мск.

Через час 1495 машин ожидали проезда с Тамани и 383 — со стороны Керчи.
Крымский мост открыт для проезда легковых машин, микроавтобусов и автобусов. Грузовики проезжают в Крым и обратно с помощью Керченской паромной переправы либо сухопутным маршрутом через новые регионы.
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Туристам посоветовали выбирать маршруты в обход Крымского моста
2 августа, 10:37
 
Тамань (станица)КерчьРеспублика КрымРоссия
 
 
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