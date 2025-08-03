https://ria.ru/20250803/ochered-2033096119.html

У Крымского моста образовалась очередь из более чем двух тысяч машин

У Крымского моста образовалась очередь из более чем двух тысяч машин - РИА Новости, 03.08.2025

У Крымского моста образовалась очередь из более чем двух тысяч машин

У Крымского моста образовалось очередь из 2,2 тысячи автомобилей с обеих сторон, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T14:23:00+03:00

2025-08-03T14:23:00+03:00

2025-08-03T16:05:00+03:00

тамань (станица)

керчь

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости. У Крымского моста образовалось очередь из 2,2 тысячи автомобилей с обеих сторон, сообщили в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1850 транспортных средств. Время ожидания — около пяти часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 349 транспортных средств. Время ожидания — около часа", — говорится в публикации на 14:00 мск.Через час 1495 машин ожидали проезда с Тамани и 383 — со стороны Керчи. Крымский мост открыт для проезда легковых машин, микроавтобусов и автобусов. Грузовики проезжают в Крым и обратно с помощью Керченской паромной переправы либо сухопутным маршрутом через новые регионы.

https://ria.ru/20250802/rst-2032966587.html

тамань (станица)

керчь

республика крым

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тамань (станица), керчь, республика крым, россия