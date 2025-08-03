https://ria.ru/20250803/obstrel-2033044426.html

Украинские войска 12 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 12 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.08.2025

Украинские войска 12 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 12 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 14 боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T00:48:00+03:00

2025-08-03T00:48:00+03:00

2025-08-03T00:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

донецкая народная республика

горловка

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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска 12 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 14 боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двенадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Десять вооруженных атак - на горловском направлении... одна вооруженная атака - на донецком направлении, одна - на енакиевском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Отмечается, что всего было выпущено 14 единиц боеприпасов. По данным управления, в результате обстрелов пострадал мирный житель Горловки. За предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов.

https://ria.ru/20250803/bespilotniki-2033042578.html

украина

донецкая народная республика

горловка

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происшествия, украина, донецкая народная республика, горловка