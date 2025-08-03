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Украинские войска 12 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 12 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 03.08.2025
Украинские войска 12 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 12 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 14 боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T00:48:00+03:00
2025-08-03T00:48:00+03:00
2025-08-03T00:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
горловка
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Украинские войска 12 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 14 боеприпасов, сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Двенадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Десять вооруженных атак - на горловском направлении... одна вооруженная атака - на донецком направлении, одна - на енакиевском направлении", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Отмечается, что всего было выпущено 14 единиц боеприпасов. По данным управления, в результате обстрелов пострадал мирный житель Горловки. За предыдущие сутки было зафиксировано восемь обстрелов.
https://ria.ru/20250803/bespilotniki-2033042578.html
украина
донецкая народная республика
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происшествия, украина, донецкая народная республика, горловка
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Донецкая Народная Республика, Горловка
Украинские войска 12 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
ВСУ 12 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 14 боеприпасов