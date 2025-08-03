https://ria.ru/20250803/neft-2033022736.html

Рычаг есть: США придумали, как полностью уничтожить нефтяные доходы России

Рычаг есть: США придумали, как полностью уничтожить нефтяные доходы России - РИА Новости, 03.08.2025

Рычаг есть: США придумали, как полностью уничтожить нефтяные доходы России

На фоне десятидневной эпопеи со вторичными нефтяными санкциями в исполнении Дональда Трампа у некоторых домашних экспертов может появиться вопрос: а что это... РИА Новости, 03.08.2025

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На фоне десятидневной эпопеи со вторичными нефтяными санкциями в исполнении Дональда Трампа у некоторых домашних экспертов может появиться вопрос: а что это вообще такое, зачем вот это все и что теперь?Вопрос правильный, логичный и своевременный — и вырисовывается вот такая картина машинным маслом из российской нефти.Несмотря на очевидно импульсивно-хаотичную экономическую и внешнюю политику, Трампу в последнее время все же удалось достичь некоторых результатов, которые в правильной обертке можно было бы эффектно продемонстрировать внутренней аудитории. Например, эпичное унижение Евросоюза и ряд тарифных сделок с различными странами, которые, на первый взгляд, демонстрируют, кто в доме босс (сферическим американцам это нравится).Однако политические противники Трампа не могут позволить, чтобы он "вышел в кеш", то есть зафиксировал успехи и параллельно получил Нобелевку, в том числе за участие в завершении конфликта на Украине (и щедрая душа Россия будет совершенно не против — чем бы дитя ни тешилось, главное, чтобы наши коренные интересы были учтены). О нобелевских планах Большого Дональда прямо заявила его пресс-секретарь Левитт: "Президент завершил конфликты между Таиландом и Камбоджей, Израилем и Ираном, Руандой и Демократической Республикой Конго, Индией и Пакистаном, Сербией и Косово, а также Египтом и Эфиопией и заслуживает Нобелевскую премию мира за свою роль в урегулировании конфликтов между странами".Если сюда добавить быструю и мирную финализацию украинского кейса, то внутриполитическая позиция Трампа становится пуленепробиваемой, а Нобелевка — гарантированной. Для того чтобы этого не произошло, враги Трампа задействовали искусно внедренного в президентскую команду засланного казачка — нынешнего госсекретаря Марка Рубио, который все больше начинает напоминать киевского Ермака, зудя на ухо Трампу и исподволь направляя его действия и заявления. Задача Рубио и его истинных начальников — организовать громкое фиаско Трампа, и последняя история с укороченным сроком принятия решения для России и угрозами стопроцентных пошлин против основных покупателей российской нефти, Китая и Индии, на их взгляд, стопроцентный вариант.Китай сразу и однозначно на всех уровнях заявил о своей позиции: никаких прогибов и уступок США — покупали и будем покупать, а хотите пободаться — дерзайте. В отношении Индии же была некоторая недосказанность.Многие уже обратили внимание на то, что от ситуации был практически отодвинут вице-президент Джей Ди Вэнс, который изначально четко заявил, что "Мы считаем, что продолжающийся (украинский) конфликт плох для России, плох для Украины и плох для Европы. Но самое главное, он плох для Соединенных Штатов".И сейчас Вэнс, скорее всего, ищет хороших изготовителей париков, так как его жена, Уша Бала Чилукури Вэнс, вырвала себе все волосы, потому что масштабные планы и усилия вице-леди и стоящих за ней некоторых политических и экономических групп в Индии укрепить связи с США стремительно идут на дно.Трампу нашептали, что будет красиво прикатить на ориентировочно планирующуюся на 2 сентября встречу с Путиным и Си уже с введенными санкциями против России, Индии и Китая (та самая пресловутая "сильная позиция"), а потом уже торговаться. Схема рабочая, если не знать, что шансов у нее ноль.Трамп на днях заявил, что Индия уже вроде как прекратила покупать нефть из России, что было подхвачено Reuters, где с опорой на анонимные источники утверждалось, что "четыре крупных индийских НПЗ прекратили покупать российскую нефть". Многие западные и отечественные обозреватели тотчас сделали вывод, что индийцев все же нагнули и продавили.Все так, но только наоборот.Ведущие информационные агентства Индии тут же опровергли информацию о капитуляции и заявили, что сейчас ведутся переговоры о заключении новых контрактов, которые не уменьшат, а увеличат объем поставок. Официальные источники подчеркнули, что "правительство Индии не отдавало распоряжений нефтеперерабатывающим заводам прекратить закупки российской нефти", а вчера в издании The New York Times появились выдержки из совершенно разгромных комментариев индийских официальных лиц. Например, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал заявил, что "наши двусторонние отношения с разными странами имеют собственную ценность и не должны рассматриваться через призму третьей страны. У Индии и России устойчивое и проверенное временем партнерство".По оценке аналитиков, в Индии крепнет мнение, что ее руководители "не должны позволять все более нестабильной политике США определять свои решения по жизненно важным поставкам энергии для огромного населения в 1,4 миллиарда человек" — и это не просто "мнение". Что на самом деле думают индийские экономические и политические круги, можно понять из недавней статьи видного индийского политика, очень ценимого президентом Моди — Шаши Тхарура, который все разложил по полочкам: "Просто уступить давлению США было бы для Индии серьезным просчетом, поскольку это означало бы потерю не только экономической устойчивости, но и стратегического достоинства. <...> Действия президента Трампа призваны проверить нашу решимость. Индия, держава с богатой историей стратегической независимости, должна встретить этот вызов не капитуляцией, а стальной решимостью и продуманными контрмерами. Предстоящий путь будет трудным, но жертвовать нашей стратегической автономией ради краткосрочного экономического облегчения было бы предательством наших национальных интересов".И это не говоря о том, что для Индии было бы абсолютным безумием отказаться от дешевой российской нефти, когда ее продолжает закупать Китай и получает перед Дели колоссальное преимущество. А если принять в расчет, что Трамп: а) уже ввел 25-процентные пошлины для Индии, б) собирается продавить нулевую ставку на экспорт американского продовольствия и тем самым разорить миллионы индийских крестьян и в) до кучи объявил о планах нефтяного сотрудничества с Пакистаном (ключевым противником Индии), то, конечно, планы по нефтяному ультиматуму Нью-Дели были продуманы отлично и можно спокойно идти к букмекерам и ставить все, что завещала бабушка.Как сказал российский президент Владимир Путин, "разочарования возникают от избыточных ожиданий". Мы же сразу сказали, что и как, и что будет, и что нужно сделать — и это лучший путь избежать ненужных слез.

https://ria.ru/20250802/tramp-2032896193.html

https://ria.ru/20250802/rossiya-2032861306.html

https://ria.ru/20250801/tramp-2032732696.html

https://ria.ru/20250801/amerikantsy-2032701943.html

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индия, россия, сша, марко рубио, владимир путин, дональд трамп, аналитика