НАТО может разместить в Эстонии корпус союзников, пишут СМИ
ERR: НАТО может разместить в Эстонии германо-нидерландский корпус союзников
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. НАТО может разместить германо-нидерландский корпус союзных сил в эстонском городе Пярну, передает телерадиокомпания ERR со ссылкой на Минобороны страны.
"В случае положительного сценария базой корпуса должен стать город Пярну. Ожидается, что окончательное решение будет принято в течение года", — говорится в сообщении.
Размещение корпуса союзников в Эстонии предполагает создание инфраструктуры для 100–200 человек, в том числе штабные здания, технические помещения и необходимые коммуникации. Минобороны страны намерено выделить на это 17 миллионов евро, уточняется в статье.
"Это затронет не только наших союзников, выполняющих командные функции, но и эстонских военнослужащих, включая срочников. Для сил обороны это стратегически значимый шаг", — приводит ERR слова главы оборонного ведомства Ханно Певкура.
Агрессивные действия НАТО
В последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.
В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.
Польша также пригласила страны НАТО на учения, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", запланированные на сентябрь.
В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.