https://ria.ru/20250803/nato-2033063510.html

НАТО может разместить в Эстонии корпус союзников, пишут СМИ

НАТО может разместить в Эстонии корпус союзников, пишут СМИ - РИА Новости, 03.08.2025

НАТО может разместить в Эстонии корпус союзников, пишут СМИ

НАТО может разместить германо-нидерландский корпус союзных сил в эстонском городе Пярну, передает телерадиокомпания ERR со ссылкой на Минобороны страны. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T09:48:00+03:00

2025-08-03T09:48:00+03:00

2025-08-03T13:03:00+03:00

в мире

эстония

пярну

россия

ханно певкур

нато

владимир путин

финляндия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. НАТО может разместить германо-нидерландский корпус союзных сил в эстонском городе Пярну, передает телерадиокомпания ERR со ссылкой на Минобороны страны."В случае положительного сценария базой корпуса должен стать город Пярну. Ожидается, что окончательное решение будет принято в течение года", — говорится в сообщении.Размещение корпуса союзников в Эстонии предполагает создание инфраструктуры для 100–200 человек, в том числе штабные здания, технические помещения и необходимые коммуникации. Минобороны страны намерено выделить на это 17 миллионов евро, уточняется в статье."Это затронет не только наших союзников, выполняющих командные функции, но и эстонских военнослужащих, включая срочников. Для сил обороны это стратегически значимый шаг", — приводит ERR слова главы оборонного ведомства Ханно Певкура. Агрессивные действия НАТОВ последние годы НАТО развернула беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы. Польша также пригласила страны НАТО на учения, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские маневры "Запад-2025", запланированные на сентябрь.В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов альянса. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20250802/nato-2032934787.html

https://ria.ru/20250627/estoniya-2025788980.html

https://ria.ru/20250620/estonija-2024119457.html

эстония

пярну

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эстония, пярну, россия, ханно певкур, нато, владимир путин, финляндия