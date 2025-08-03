https://ria.ru/20250803/mvd-2033123734.html

МВД Сирии обвинило мятежные бандформирования в нарушении перемирия

МВД Сирии обвинило мятежные бандформирования в нарушении перемирия - РИА Новости, 03.08.2025

МВД Сирии обвинило мятежные бандформирования в нарушении перемирия

Незаконные вооруженные бандформирования в провинции Сувейда на юге Сирии нарушают режим прекращения огня своими систематическими нападениями на силы внутренней... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T18:28:00+03:00

2025-08-03T18:28:00+03:00

2025-08-03T18:28:00+03:00

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сирия

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БЕЙРУТ, 3 авг - РИА Новости. Незаконные вооруженные бандформирования в провинции Сувейда на юге Сирии нарушают режим прекращения огня своими систематическими нападениями на силы внутренней безопасности и склады с гуманитарной помощью, заявило сирийское МВД в воскресенье. "Не прекращаются организованные информационные, медийные и конфессиональные кампании по разжиганию конфликта, за которыми стоят мятежные вооруженные группы в городе. Провал этих бандформирований в попытках сорвать усилия сирийского государства перед жителями Сувейды привел к тому, что они начали систематически нарушать соглашение о прекращении огня. За короткий срок они совершили нападения на силы внутренней безопасности в ряде деревень, обстреляв их из ракетных установок и артиллерии, в результате чего погибли и пострадали несколько сотрудников службы безопасности", - говорится в документе министерства. МВД также отметило, что мятежные банды продолжают попытки втянуть провинцию в нестабильность и хаос, совершая нападения на склады с гуманитарной помощью и сотрудников внутренней безопасности, а также проводя незаконные аресты. "Все это служит нарушением соглашения о деэскалации, к которому они ранее якобы присоединились", - написано в коммюнике министерства. Кроме того, в министерстве внутренних дел рассказали о намерении продолжить выполнять свой долг в Сувейде, делая все необходимое для защиты жителей и обеспечения доставки гуманитарной помощи. Тринадцатого июля вооруженные формирования напали на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По информации министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек, более 100 получили ранения, также погибли 20 бойцов сил переходного сирийского правительства. Пятнадцатого июля министерство обороны Сирии сообщило о вводе войск совместно с силами МВД в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции была объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. По данным, приведенным сирийским телеканалом Syria TV, в результате боестолкновений в Сувейде погибли более 558 человек, ранения получили 783 жителя, свыше 2 тысяч семей бежали в соседнюю провинцию Дераа. Еще более 6 тысяч граждан были эвакуированы в течение последних трех недель. Правозащитники из неправительственной организации "Сирийская обсерватория по правам человека", в свою очередь, подсчитали, что число погибших в Сувейде превысило 1000 человек. Израильские ВВС 16 июля нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске под предлогом защиты друзской общины, несмотря на заявление властей Сирии о вводе войск в Сувейду. Позднее сирийское МВД заявило о достижении соглашения о прекращении огня между армией и вооруженными формированиями в провинции. Источник в силах безопасности арабской республики, в свою очередь, сказал телеканалу "Аль-Джазира", что все незаконно действующие группировки покинули город Сувейда. Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа 19 июля объявил о немедленном всеобъемлющем прекращении огня на юге страны и призвал все стороны соблюдать его.

https://ria.ru/20250803/soglashenie-2033068129.html

https://ria.ru/20250731/siriya-2032731724.html

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в мире, сирия, дамаск (город), ахмед аш-шараа