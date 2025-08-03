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В МВД рассказали, в каких мессенджерах чаще всего совершаются преступления - РИА Новости, 03.08.2025
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16:42 03.08.2025 (обновлено: 22:08 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/mvd-2033111904.html
В МВД рассказали, в каких мессенджерах чаще всего совершаются преступления
В МВД рассказали, в каких мессенджерах чаще всего совершаются преступления - РИА Новости, 03.08.2025
В МВД рассказали, в каких мессенджерах чаще всего совершаются преступления
Значительное число преступлений совершается с помощью популярных мессенджеров и соцсетей, при этом лидируют зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp,... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T16:42:00+03:00
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технологии
telegram
whatsapp inc.
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Значительное число преступлений совершается с помощью популярных мессенджеров и соцсетей, при этом лидируют зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ."Цифры говорят сами за себя: за последнюю неделю с использованием Telegram совершено 414 преступлений, а с использованием WhatsApp — 313 преступлений", — говорится в сообщении.Правоохранители отметили, что число преступлений, совершенных с использованием социальной сети "ВКонтакте", составило 19, с использованием социальной сети "Одноклассники" — одно преступление.С использованием мессенджера МАХ преступлений не зафиксировано.
https://ria.ru/20250731/vlasti-2032567870.html
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технологии, telegram, whatsapp inc., министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Технологии, Telegram, WhatsApp Inc., Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД рассказали, в каких мессенджерах чаще всего совершаются преступления

МВД: наибольшее число преступлений совершается с помощью Telegram и WhatsApp

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Значительное число преступлений совершается с помощью популярных мессенджеров и соцсетей, при этом лидируют зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Цифры говорят сами за себя: за последнюю неделю с использованием Telegram совершено 414 преступлений, а с использованием WhatsApp — 313 преступлений", — говорится в сообщении.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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Правоохранители отметили, что число преступлений, совершенных с использованием социальной сети "ВКонтакте", составило 19, с использованием социальной сети "Одноклассники" — одно преступление.
С использованием мессенджера МАХ преступлений не зафиксировано.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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ТехнологииTelegramWhatsApp Inc.Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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