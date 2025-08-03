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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 03.08.2025
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09:45 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/moskvichi-2033063122.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 03.08.2025
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Комфортная погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, температура воздуха повысится до плюс 27 градусов, что на 5 градусов выше нормы, сообщил РИА... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T09:45:00+03:00
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общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Комфортная погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, температура воздуха повысится до плюс 27 градусов, что на 5 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня в столичном регионе такой достаточно комфортный выходной: переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха в Москве повысится до 24-27 градусов, что на 5 градусов выше нормы", - рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что ветер будет дуть северный, северо-восточный со скоростью не более 2-7 метров в секунду. "Атмосферное давление достаточно стабильное, примерно 750 миллиметров ртутного столба. То есть сегодня получается такой идеальный летний денек", - отметил Тишковец.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидается комфортная погода без осадков

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМосква-сити
Москва-сити - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Комфортная погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, температура воздуха повысится до плюс 27 градусов, что на 5 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня в столичном регионе такой достаточно комфортный выходной: переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха в Москве повысится до 24-27 градусов, что на 5 градусов выше нормы", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер будет дуть северный, северо-восточный со скоростью не более 2-7 метров в секунду.
"Атмосферное давление достаточно стабильное, примерно 750 миллиметров ртутного столба. То есть сегодня получается такой идеальный летний денек", - отметил Тишковец.
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