https://ria.ru/20250803/moskvichi-2033063122.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 03.08.2025

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Комфортная погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, температура воздуха повысится до плюс 27 градусов, что на 5 градусов выше нормы, сообщил РИА... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T09:45:00+03:00

2025-08-03T09:45:00+03:00

2025-08-03T09:45:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568800364_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dd3aa303ca456251d970825858459f84.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Комфортная погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, температура воздуха повысится до плюс 27 градусов, что на 5 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня в столичном регионе такой достаточно комфортный выходной: переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха в Москве повысится до 24-27 градусов, что на 5 градусов выше нормы", - рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что ветер будет дуть северный, северо-восточный со скоростью не более 2-7 метров в секунду. "Атмосферное давление достаточно стабильное, примерно 750 миллиметров ртутного столба. То есть сегодня получается такой идеальный летний денек", - отметил Тишковец.

https://ria.ru/20250803/evropa-2033060448.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, евгений тишковец