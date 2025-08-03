https://ria.ru/20250803/moskvichi-2033063122.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 03.08.2025
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Комфортная погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, температура воздуха повысится до плюс 27 градусов, что на 5 градусов выше нормы, сообщил РИА... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T09:45:00+03:00
2025-08-03T09:45:00+03:00
2025-08-03T09:45:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568800364_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dd3aa303ca456251d970825858459f84.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Комфортная погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, температура воздуха повысится до плюс 27 градусов, что на 5 градусов выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня в столичном регионе такой достаточно комфортный выходной: переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха в Москве повысится до 24-27 градусов, что на 5 градусов выше нормы", - рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что ветер будет дуть северный, северо-восточный со скоростью не более 2-7 метров в секунду. "Атмосферное давление достаточно стабильное, примерно 750 миллиметров ртутного столба. То есть сегодня получается такой идеальный летний денек", - отметил Тишковец.
https://ria.ru/20250803/evropa-2033060448.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568800364_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_19d7b2189749333f6819fd12e726a1be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидается комфортная погода без осадков