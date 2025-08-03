https://ria.ru/20250803/moskva-2033104671.html

В Москве в понедельник ожидается пик аномальных дождей

В Москве в понедельник ожидается пик аномальных дождей - РИА Новости, 03.08.2025

В Москве в понедельник ожидается пик аномальных дождей

Пик аномальных дождей ожидается в Москве в понедельник вечером, в центре города может выпасть до 36 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T15:42:00+03:00

2025-08-03T15:42:00+03:00

2025-08-03T16:08:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пик аномальных дождей ожидается в Москве в понедельник вечером, в центре города может выпасть до 36 миллиметров осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предстоящая неделя на атмосферных фронтах Центральной России спокойной не будет и небесная канцелярия готовит для жителей региона "сюрпризы". В ночь на понедельник и в предутренние часы, в условиях относительно малооблачной погоды, в столичном регионе местами возможен туман с ухудшением видимости менее 1 километра, минимальная температура воздуха в Москве составит плюс 14 - плюс 17", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что днем в понедельник показания барометров начнут стремительно падать, в Москве начнутся ливни. Пик аномальных ливней придется на вечер - только с 15 до 21 часа на центр Москвы обрушится 36 миллиметров осадков."Дневная температура плюс 22 - плюс 25. Сильные ливни продолжатся до середины вторника и в осадкомеры города попадет еще 44 миллиметра. Таким образом, за 24 часа (с 15.00 4 августа до 15.00 5 августа) в столице может пролиться до 80 миллиметров, а это климатическая норма дождей за весь август (79 миллиметров)", - добавил Тишковец.Он уточнил, что температура воздуха ночью будет плюс 14 - плюс 17, днем во вторник плюс 21 - плюс 24 градуса. В среду инициативу на синоптической карте перехватит гребень антициклона, благодаря чему распогодится: под утро плюс 13 - плюс 16, после полудня плюс 24 - плюс 27 градусов."Передышка в атмосфере будет недолгой. В ночь на четверг еще обойдется без осадков и на термометрах около плюс 15, но днем скажется влияние холодной фронтальной системы, и ливни возобновятся (ожидается еще до 13 миллиметров осадков), что освежит воздух до положенной в августе нормы плюс 19 - плюс 22", - подчеркнул Тишковец.Он добавил, что к пятнице осадки прекратятся, в регион заглянет гребень антициклона, под утро похолодает до плюс 10, днем же в тылу циклона местами могут брызнуть небольшие дожди, и температура не поднимется выше плюс 20 градусов."В субботу и воскресенье "проклятье" выходных в метеорологическом отношении будет снято. По ночам плюс 9 - плюс 14, в середине дня воздух будет прогреваться до плюс 25 градусов комфортного тепла. Из-за усиления конвекции в дневные часы кое-где могут возникать "шапки" кучево-дождевых облаков. Лето продолжается", - рассказал Тишковец.

https://ria.ru/20250803/evropa-2033060448.html

https://ria.ru/20250802/pogoda-2032937104.html

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общество, москва, евгений тишковец