https://ria.ru/20250803/moskva-2033091802.html

Рекордные 55 тысяч человек посетили ночной велофестиваль в Москве

Рекордные 55 тысяч человек посетили ночной велофестиваль в Москве - РИА Новости, 03.08.2025

Рекордные 55 тысяч человек посетили ночной велофестиваль в Москве

Рекордные 55 тысяч человек посетили второй ночной велофестиваль в Москве в субботу, сообщили журналистам в пресс-службе московского велофестиваля. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T13:43:00+03:00

2025-08-03T13:43:00+03:00

2025-08-03T13:43:00+03:00

москва

садовое кольцо (москва)

максим ликсутов

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Рекордные 55 тысяч человек посетили второй ночной велофестиваль в Москве в субботу, сообщили журналистам в пресс-службе московского велофестиваля. "Второй в этом году ночной велофестиваль собрал более 55 тысяч участников – это новый рекорд", - рассказали в пресс-службе. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, чьи слова приводит пресс-служба, впервые ночной фестиваль прошел на Садовом кольце. "Второго августа более 55 тысяч велосипедистов присоединились к Ночному велозаезду. Впервые за всю историю ночных велопрогулок маршрут проходил по Садовому кольцу – традиционному пути весеннего велофестиваля. Помимо самого заезда, для участников была подготовлена развлекательная программа. В фестивальном городке проходили различные мастер-классы и шоу, были организованы веломастерские, фотозоны и интерактивные площадки", - рассказал Ликсутов. Заммэра уточнил, что на протяжении всего маршрута располагались световые инсталляции, а на главной сцене выступили артисты и ди-джеи. "Мы развиваем культуру безопасного вождения, вежливого поведения на дорогах и здорового образа жизни. Чтобы показать, как много в Москве велосипедистов и что они - такие же участники дорожного движения, мы проводим велофестивали, в которых с каждым годом принимают участие все больше человек. В этом году увеличили количество велозаездов до пяти", - добавил Ликсутов.

https://ria.ru/20250730/vrach-2032259804.html

https://ria.ru/20250802/festival-2032936585.html

москва

садовое кольцо (москва)

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москва, садовое кольцо (москва), максим ликсутов