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В Москве отремонтировали около 11 тысяч подъездов - РИА Новости, 03.08.2025
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12:05 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/moskva-2033077002.html
В Москве отремонтировали около 11 тысяч подъездов
В Москве отремонтировали около 11 тысяч подъездов - РИА Новости, 03.08.2025
В Москве отремонтировали около 11 тысяч подъездов
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали с начала этого года около 11 тысяч подъездов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T12:05:00+03:00
2025-08-03T12:05:00+03:00
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали с начала этого года около 11 тысяч подъездов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланированы работы в свыше 16 тысяч подъездов, из них около 11 тысяч отремонтированы", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что в обязательный перечень работ входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен. "При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов. В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.
https://ria.ru/20250803/moskva-2033064113.html
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москва, петр бирюков
Москва, Петр Бирюков
В Москве отремонтировали около 11 тысяч подъездов

Около 11 тысяч подъездов жилых домов отремонтировали с начала года

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыРемонт подъезда жилого дома в Москве
Ремонт подъезда жилого дома в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Ремонт подъезда жилого дома в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали с начала этого года около 11 тысяч подъездов многоквартирных домов, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений. В этом году запланированы работы в свыше 16 тысяч подъездов, из них около 11 тысяч отремонтированы", - рассказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что в обязательный перечень работ входит косметический ремонт - покраска входных групп, потолков и стен.
"При необходимости проводится ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, замена табличек этажности и осветительных приборов. В рамках работ убираем в специальные короба электрическую проводку, обновляем теплоизоляцию трубопроводов, облицовку стен, почтовые ящики, ступени, перила, другие поврежденные элементы и конструкции", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее, соответствующая информация размещается на информационных стендах и в местах общего пользования.
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