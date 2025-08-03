Рейтинг@Mail.ru
Более 120 домов отремонтировали в районе Беговой улицы в Москве - РИА Новости, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/moskva-2033064113.html
Более 120 домов отремонтировали в районе Беговой улицы в Москве
Более 120 домов отремонтировали в районе Беговой улицы в Москве - РИА Новости, 03.08.2025
Более 120 домов отремонтировали в районе Беговой улицы в Москве
Более 120 домов отремонтировали в районе Беговой улицы в Москве за последние 10 лет, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T09:53:00+03:00
2025-08-03T09:53:00+03:00
москва
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861451232_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_fe729a6385a6b570b4eabd6df0b24a5d.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Более 120 домов отремонтировали в районе Беговой улицы в Москве за последние 10 лет, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "За 10 лет специалисты комплекса городского хозяйства Москвы преобразили 122 жилых дома в районе Беговой улицы — исторической территории севера столицы. Она знаменита своими достопримечательностями, в частности Центральным московским ипподромом, в честь которого и получила свое название", - говорится в сообщении. Специалисты заменили окна, обновили инженерные системы и привели в порядок подъезды, фасады и кровлю, отмечается в сообщении. Также отремонтированы были и узнаваемые объекты района: жилой дом 34 на Беговой улице, построенный в стиле брутализма; жилое пятиэтажное здание по адресу: Беговая улица, дом 18, корпус 1; жилой дом, расположенный по адресу: Скаковая улица, дом 14.
https://realty.ria.ru/20250728/peterburg-2031864800.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861451232_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_0138b1d678eba12138a9ba3b9ba4f0c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, россия
Москва, Общество, Россия
Более 120 домов отремонтировали в районе Беговой улицы в Москве

Более 120 домов отремонтировали в районе Беговой улицы в Москве за 10 лет

© Фото : Фонд капремонта МосквыДом 34 на Беговой улице в Москве
Дом 34 на Беговой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Фото : Фонд капремонта Москвы
Дом 34 на Беговой улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Более 120 домов отремонтировали в районе Беговой улицы в Москве за последние 10 лет, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"За 10 лет специалисты комплекса городского хозяйства Москвы преобразили 122 жилых дома в районе Беговой улицы — исторической территории севера столицы. Она знаменита своими достопримечательностями, в частности Центральным московским ипподромом, в честь которого и получила свое название", - говорится в сообщении.
Специалисты заменили окна, обновили инженерные системы и привели в порядок подъезды, фасады и кровлю, отмечается в сообщении.
Также отремонтированы были и узнаваемые объекты района: жилой дом 34 на Беговой улице, построенный в стиле брутализма; жилое пятиэтажное здание по адресу: Беговая улица, дом 18, корпус 1; жилой дом, расположенный по адресу: Скаковая улица, дом 14.
Дом Радио в Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Петербурге начали реставрировать главный зал Дома радио
28 июля, 11:28
 
МоскваОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала