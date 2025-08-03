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В Москве завели дело после хищения у пенсионерки золотых слитков - РИА Новости, 03.08.2025
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09:51 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/moskva-2033063835.html
В Москве завели дело после хищения у пенсионерки золотых слитков
В Москве завели дело после хищения у пенсионерки золотых слитков - РИА Новости, 03.08.2025
В Москве завели дело после хищения у пенсионерки золотых слитков
Уголовное дело о мошенничестве возбуждено после того, как телефонные аферисты убедили пенсионерку отдать 20 золотых слитков и около 22 миллионов рублей в... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T09:51:00+03:00
2025-08-03T09:51:00+03:00
происшествия
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено после того, как телефонные аферисты убедили пенсионерку отдать 20 золотых слитков и около 22 миллионов рублей в различной валюте, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в пресс-службе столичной прокуратуры сообщали, что с пенсионеркой связался неизвестный, представился сотрудником сервисной службы и сообщил, что в доме, где она живет, будет производиться замена домофона. Под этим предлогом злоумышленник уговорил ее назвать ему код, поступивший в смс, якобы для получения новых ключей. Спустя некоторое время женщине позвонил лжесотрудник Роскомнадзора, который сказал, что ее персональные данные похищены, якобы от нее и ее супруга оформлены доверенности и, чтобы сохранить деньги, нужно следовать указаниям. Введенная в заблуждение женщина за пять дней общения с мошенниками отдала различным курьерам 20 золотых слитков общим весом пять килограммов, 200 тысяч долларов, 20 тысяч евро и 4 миллиона рублей. "По данному факту возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства. Мошенникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет, если их личности и вина будут установлены.
https://ria.ru/20240807/moshenniki-1964665165.html
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происшествия, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Происшествия, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В Москве завели дело после хищения у пенсионерки золотых слитков

В Москве завели дело после хищения у пенсионерки золотых слитков и 22 млн рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено после того, как телефонные аферисты убедили пенсионерку отдать 20 золотых слитков и около 22 миллионов рублей в различной валюте, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в пресс-службе столичной прокуратуры сообщали, что с пенсионеркой связался неизвестный, представился сотрудником сервисной службы и сообщил, что в доме, где она живет, будет производиться замена домофона. Под этим предлогом злоумышленник уговорил ее назвать ему код, поступивший в смс, якобы для получения новых ключей.
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Спустя некоторое время женщине позвонил лжесотрудник Роскомнадзора, который сказал, что ее персональные данные похищены, якобы от нее и ее супруга оформлены доверенности и, чтобы сохранить деньги, нужно следовать указаниям.
Введенная в заблуждение женщина за пять дней общения с мошенниками отдала различным курьерам 20 золотых слитков общим весом пять килограммов, 200 тысяч долларов, 20 тысяч евро и 4 миллиона рублей.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства.
Мошенникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет, если их личности и вина будут установлены.
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ПроисшествияРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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