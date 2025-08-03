https://ria.ru/20250803/moskva-2033063835.html

В Москве завели дело после хищения у пенсионерки золотых слитков

В Москве завели дело после хищения у пенсионерки золотых слитков - РИА Новости, 03.08.2025

В Москве завели дело после хищения у пенсионерки золотых слитков

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено после того, как телефонные аферисты убедили пенсионерку отдать 20 золотых слитков и около 22 миллионов рублей в... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T09:51:00+03:00

2025-08-03T09:51:00+03:00

2025-08-03T09:51:00+03:00

происшествия

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено после того, как телефонные аферисты убедили пенсионерку отдать 20 золотых слитков и около 22 миллионов рублей в различной валюте, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в пресс-службе столичной прокуратуры сообщали, что с пенсионеркой связался неизвестный, представился сотрудником сервисной службы и сообщил, что в доме, где она живет, будет производиться замена домофона. Под этим предлогом злоумышленник уговорил ее назвать ему код, поступивший в смс, якобы для получения новых ключей. Спустя некоторое время женщине позвонил лжесотрудник Роскомнадзора, который сказал, что ее персональные данные похищены, якобы от нее и ее супруга оформлены доверенности и, чтобы сохранить деньги, нужно следовать указаниям. Введенная в заблуждение женщина за пять дней общения с мошенниками отдала различным курьерам 20 золотых слитков общим весом пять килограммов, 200 тысяч долларов, 20 тысяч евро и 4 миллиона рублей. "По данному факту возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере)", - сказал собеседник агентства. Мошенникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет, если их личности и вина будут установлены.

https://ria.ru/20240807/moshenniki-1964665165.html

https://ria.ru/20250730/dronov-2032296826.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)