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Спецпосланник США при ООН заявил, что Уиткофф находится в Москве
Спецпосланник США при ООН заявил, что Уиткофф находится в Москве - РИА Новости, 03.08.2025
Спецпосланник США при ООН заявил, что Уиткофф находится в Москве
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф находится в Москве на этих выходных, утверждает американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер, при... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T00:22:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф находится в Москве на этих выходных, утверждает американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер, при этом он выражает надежду на достижение "прорыва" в урегулировании конфликта на Украине. "Я знаю, что Стив Уиткофф, специальный представитель президента Трампа, находится в эти выходные в Москве, и я надеюсь, что ему удастся добиться прорыва", – сказал Уитакер в интервью телеканалу WHO 13 News. О том, что Уиткофф должен посетить Россию в ближайшие дни, в пятницу рассказал Трамп.
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в мире, москва, сша, украина, дональд трамп, стив уиткофф, нато
В мире, Москва, США, Украина, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, НАТО
Спецпосланник США при ООН заявил, что Уиткофф находится в Москве
Постпред США при НАТО Уитакер: Уиткофф находится в Москве на выходных