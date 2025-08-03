https://ria.ru/20250803/moldaviya-2033139477.html

Митингующие в Гагаузии приняли резолюцию в поддержку Гуцул

Митингующие в Гагаузии приняли резолюцию в поддержку Гуцул - РИА Новости, 03.08.2025

Митингующие в Гагаузии приняли резолюцию в поддержку Гуцул

Участники митинга в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул единогласно приняли резолюцию, призвав власти Молдавии прекратить судебные преследования против... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T21:06:00+03:00

2025-08-03T21:06:00+03:00

2025-08-03T22:22:00+03:00

в мире

гагаузия

молдавия

кишинев

евгения гуцул

майя санду

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КИШИНЕВ, 3 авг — РИА Новости. Участники митинга в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул единогласно приняли резолюцию, призвав власти Молдавии прекратить судебные преследования против башкана, передает корреспондент РИА Новости."Мы, участники схода граждан, выражая волю народа Гагаузии, требуем: центральным органам власти Республики Молдова прекратить незаконные и бездоказательные судебные преследования башкана Гагаузии Евгении Гуцул и немедленное освобождение из-под ареста 5 августа 2025 года", — зачитал резолюцию Влах.Протестующие призывают:Преследование Евгении ГуцулОтношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.Дело башкана рассматривают в контексте усиления давления на молдавскую оппозицию. Власти заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.

https://ria.ru/20250803/gutsul-2033139251.html

https://ria.ru/20250803/moldaviya-2033116510.html

https://ria.ru/20250803/gutsul-2033143424.html

гагаузия

молдавия

кишинев

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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, майя санду