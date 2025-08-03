Рейтинг@Mail.ru
Митингующие в Гагаузии приняли резолюцию в поддержку Гуцул - РИА Новости, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 03.08.2025 (обновлено: 22:22 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/moldaviya-2033139477.html
Митингующие в Гагаузии приняли резолюцию в поддержку Гуцул
Митингующие в Гагаузии приняли резолюцию в поддержку Гуцул - РИА Новости, 03.08.2025
Митингующие в Гагаузии приняли резолюцию в поддержку Гуцул
Участники митинга в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул единогласно приняли резолюцию, призвав власти Молдавии прекратить судебные преследования против... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T21:06:00+03:00
2025-08-03T22:22:00+03:00
в мире
гагаузия
молдавия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033129314_0:106:3452:2048_1920x0_80_0_0_736ab9333d3bfd5a558a62ed27075a20.jpg
КИШИНЕВ, 3 авг — РИА Новости. Участники митинга в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул единогласно приняли резолюцию, призвав власти Молдавии прекратить судебные преследования против башкана, передает корреспондент РИА Новости."Мы, участники схода граждан, выражая волю народа Гагаузии, требуем: центральным органам власти Республики Молдова прекратить незаконные и бездоказательные судебные преследования башкана Гагаузии Евгении Гуцул и немедленное освобождение из-под ареста 5 августа 2025 года", — зачитал резолюцию Влах.Протестующие призывают:Преследование Евгении ГуцулОтношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.Дело башкана рассматривают в контексте усиления давления на молдавскую оппозицию. Власти заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.
https://ria.ru/20250803/gutsul-2033139251.html
https://ria.ru/20250803/moldaviya-2033116510.html
https://ria.ru/20250803/gutsul-2033143424.html
гагаузия
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033129314_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_290926bfdf02bcdcab36074317c37fea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, майя санду
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду
Митингующие в Гагаузии приняли резолюцию в поддержку Гуцул

В гагаузском Комрате митингующие приняли резолюцию в поддержку Гуцул

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники митинга в поддержку главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул в Комрате
Участники митинга в поддержку главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Участники митинга в поддержку главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул в Комрате
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 3 авг — РИА Новости. Участники митинга в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул единогласно приняли резолюцию, призвав власти Молдавии прекратить судебные преследования против башкана, передает корреспондент РИА Новости.

В воскресенье в Комрате прошел митинг в поддержку находящейся под домашним арестом главы региона. На центральной площади города собрались ее сторонники. Они скандировали: "Свободу башкану Гагаузии!" Ранее советник главы автономии Михаил Влах заявил, что молдавская полиция не пускает в город тех, кто приехал на митинг в поддержку Гуцул. Из-за этого им пришлось добираться до мероприятия пешком.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Зарубежные адвокаты предложили помощь в защите прав Гуцул, заявил Фотеску
Вчера, 21:03
"Мы, участники схода граждан, выражая волю народа Гагаузии, требуем: центральным органам власти Республики Молдова прекратить незаконные и бездоказательные судебные преследования башкана Гагаузии Евгении Гуцул и немедленное освобождение из-под ареста 5 августа 2025 года", — зачитал резолюцию Влах.
Протестующие призывают:
  • парламент, правительство и президента Молдавии срочно ознакомиться с содержанием закона об особом правовом статусе Гагаузии и уложением Гагаузии;
  • незамедлительно вернуть все незаконно изъятые полномочия, составляющие основу жизнедеятельности и автономности Гагаузии в составе Молдавии;
  • принять к официальному рассмотрению "Белую книгу нарушений прав автономии Гагаузии", составленную и направленную в международные организации, дипломатические миссии и правозащитные структуры.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
В Молдавии попросили ООН и ОБСЕ отреагировать на преследование Гуцул
Вчера, 17:26

Преследование Евгении Гуцул

  • Главу Гагаузии 25 марта арестовали на 20 суток.
  • Ее обвинили в нарушениях при финансировании партии "Шор" и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2024-м.
  • Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток.
  • Затем его неоднократно продлевали. Сейчас он действует до 12 августа.
  • Приговор Гуцул объявят 5 августа.
  • Как отмечал адвокат Сергей Морару, молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии и провести перевыборы.

Башкан выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.

Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.
Дело башкана рассматривают в контексте усиления давления на молдавскую оппозицию. Власти заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Суходольский рассказал о поддержке Гуцул за пределами страны
Вчера, 21:51
 
В миреГагаузияМолдавияКишиневЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала