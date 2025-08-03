Митингующие в Гагаузии приняли резолюцию в поддержку Гуцул
В гагаузском Комрате митингующие приняли резолюцию в поддержку Гуцул
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники митинга в поддержку главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул в Комрате
Участники митинга в поддержку главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул в Комрате
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КИШИНЕВ, 3 авг — РИА Новости. Участники митинга в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул единогласно приняли резолюцию, призвав власти Молдавии прекратить судебные преследования против башкана, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в Комрате прошел митинг в поддержку находящейся под домашним арестом главы региона. На центральной площади города собрались ее сторонники. Они скандировали: "Свободу башкану Гагаузии!" Ранее советник главы автономии Михаил Влах заявил, что молдавская полиция не пускает в город тех, кто приехал на митинг в поддержку Гуцул. Из-за этого им пришлось добираться до мероприятия пешком.
"Мы, участники схода граждан, выражая волю народа Гагаузии, требуем: центральным органам власти Республики Молдова прекратить незаконные и бездоказательные судебные преследования башкана Гагаузии Евгении Гуцул и немедленное освобождение из-под ареста 5 августа 2025 года", — зачитал резолюцию Влах.
Протестующие призывают:
- парламент, правительство и президента Молдавии срочно ознакомиться с содержанием закона об особом правовом статусе Гагаузии и уложением Гагаузии;
- незамедлительно вернуть все незаконно изъятые полномочия, составляющие основу жизнедеятельности и автономности Гагаузии в составе Молдавии;
- принять к официальному рассмотрению "Белую книгу нарушений прав автономии Гагаузии", составленную и направленную в международные организации, дипломатические миссии и правозащитные структуры.
Преследование Евгении Гуцул
- Главу Гагаузии 25 марта арестовали на 20 суток.
- Ее обвинили в нарушениях при финансировании партии "Шор" и управлении избирательным фондом на выборах в автономии в 2024-м.
- Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток.
- Затем его неоднократно продлевали. Сейчас он действует до 12 августа.
- Приговор Гуцул объявят 5 августа.
- Как отмечал адвокат Сергей Морару, молдавские власти хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии и провести перевыборы.
Башкан выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую молдавские власти объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана в состав правительства, как того требует закон.
Дело башкана рассматривают в контексте усиления давления на молдавскую оппозицию. Власти заблокировали десятки СМИ и Telegram-каналов, задерживают депутатов в аэропорту за посещение России, против оппозиционных политиков возбуждают уголовные дела.