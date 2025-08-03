https://ria.ru/20250803/moldaviya-2033131649.html

В Комрате заявили о намерении властей Молдавии уничтожить Гагаузию

В Комрате заявили о намерении властей Молдавии уничтожить Гагаузию - РИА Новости, 03.08.2025

В Комрате заявили о намерении властей Молдавии уничтожить Гагаузию

Власти Молдавии намерены уничтожить Гагаузию, сфальсифицировав дело на главу автономии Евгению Гуцул, заявил активист оппозиционного блока "Победа", член... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T19:56:00+03:00

2025-08-03T19:56:00+03:00

2025-08-03T19:56:00+03:00

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КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Власти Молдавии намерены уничтожить Гагаузию, сфальсифицировав дело на главу автономии Евгению Гуцул, заявил активист оппозиционного блока "Победа", член городского совета Комрата Иван Паня. В воскресенье в административном центре Гагаузской автономии Молдавии – в городе Комрат проходит митинг в поддержку находящейся под домашним арестом главы региона Евгении Гуцул. На центральной площади Комрата собрались сторонники руководителя региона. Они скандируют: "Свободу башкану (главе - ред.) Гагаузии". Ранее советник главы Гагаузии, общественный деятель Михаил Влах заявил, что молдавская полиция не пускает в Комрат жителей Гагаузской автономии, которые ехали на митинг в поддержку главы региона. Из-за это сторонникам руководителя региона пришлось добираться до места мероприятия пешком. "Задача этой власти уничтожить Гагаузию, забрать у нас башкана. Недаром Евгения Александровна (Гуцул - ред.) открыто сказала всем, что бывший глава антикоррупционной прокуратуры сделала ей предложение: "сложите мандат башкана в Гагаузской автономии и все дела закроются". Это доказательство того, что эти дела все сфальсифицированы", - сказала на митинге Паня. По его словам, уничтожение Гагаузии означает уничтожение Молдавии. "Гагаузия на протяжении 30 лет позволяет нам быть независимым государством и не войти в состав Румынии, что сейчас всеми действиями нынешний режим старается сделать. Заберут башкана с концами, не останется гагаузского народа. Нет лидера, нет народа", - подчеркнул он. Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева 17 июля рассматривала апелляцию адвокатов и оставила в силе решение о продлении срока домашнего ареста. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250803/moldaviya-2033116510.html

https://ria.ru/20250703/moldavija-2026879617.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец