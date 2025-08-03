https://ria.ru/20250803/moldaviya-2033123172.html

Молдавская полиция не пускает в Комрат жителей Гагаузской автономии

Молдавская полиция не пускает в Комрат жителей Гагаузской автономии - РИА Новости, 03.08.2025

Молдавская полиция не пускает в Комрат жителей Гагаузской автономии

Молдавская полиция не пускает в город Комрат жителей Гагаузской автономии, которые ехали на митинг в поддержку главы региона Евгении Гуцул, сторонники... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T18:21:00+03:00

2025-08-03T18:21:00+03:00

2025-08-03T18:21:00+03:00

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КИШИНЕВ, 3 авг — РИА Новости. Молдавская полиция не пускает в город Комрат жителей Гагаузской автономии, которые ехали на митинг в поддержку главы региона Евгении Гуцул, сторонники руководителя региона добираются до места мероприятия пешком, заявил советник главы Гагаузии, общественный деятель Михаил Влах. В воскресенье в административном центре Гагаузской автономии Молдавии, Комрате, намечается митинг в поддержку находящейся под домашним арестом Гуцул. Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева 17 июля рассматривала апелляцию адвокатов и оставила в силе решение о продлении срока домашнего ареста. "К сожалению, все повторяется. Простые люди опять идут на митинг, на сход граждан в Комрате пешком. По периметру города Комрат полицейские по заданию (президента Молдавии - ред.) Майи Санду и ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) не пускают простых людей, чтобы они высказались и поддержали башкана (глава Гагаузии - ред.). Это, конечно, позор сегодняшним полицейским, которые подчинились полностью режиму ПДС. Люди все равно дойдут до митинга, пусть и будут пешком идти", - сказал Влах в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, такие действия властей лишний раз доказывают, что правящий режим в агонии. "Они боятся собственного народа", - отметил Влах. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250708/gutsul-2027932443.html

https://ria.ru/20250803/gagauzija-2033071353.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, sputnik молдова, московский комсомолец