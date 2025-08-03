https://ria.ru/20250803/moldaviya-2033116510.html

В Молдавии попросили ООН и ОБСЕ отреагировать на преследование Гуцул

В Молдавии попросили ООН и ОБСЕ отреагировать на преследование Гуцул - РИА Новости, 03.08.2025

В Молдавии попросили ООН и ОБСЕ отреагировать на преследование Гуцул

Молдавский оппозиционный блок "Победа" направил официальные письма в ООН и ОБСЕ с просьбой отреагировать на политическое преследование избранного главы Гагаузии РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T17:26:00+03:00

2025-08-03T17:26:00+03:00

2025-08-03T17:26:00+03:00

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КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" направил официальные письма в ООН и ОБСЕ с просьбой отреагировать на политическое преследование избранного главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщает пресс-служба политформирования. Против главы Гагаузии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предыдущего домашнего ареста Гуцул истекал 13 июля, но районный суд Кишинева продлил его на 30 суток. Сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на девять лет. Апелляционная палата Кишинева 17 июля рассматривала апелляцию адвокатов и оставила в силе решение о продлении срока домашнего ареста. "Наша команда добивается справедливости для Евгении Гуцул и всей Гагаузии на международном уровне. Блок "Победа" направил официальные письма в ООН и ОБСЕ с просьбой о вмешательстве и реагировании на политическое преследование избранного башкана (главы Гагаузии – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока. Политформирование рассчитывает, что организации, призванные защищать права человека и закон, предпримут меры для прекращения политического давления на Гуцул и автономию. "Блок "Победа" настаивает на немедленном освобождении башкана, защите прав оппозиции и этнических меньшинств. Кроме того, мы просим инициировать международный мониторинг происходящего", - поясняется в сообщении. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250803/gagauzija-2033071353.html

https://ria.ru/20250803/moldaviya-2033069314.html

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