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ЦИК Молдавии зарегистрировал объединенный блок оппозиции на выборах - РИА Новости, 03.08.2025
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10:45 03.08.2025 (обновлено: 18:32 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/moldaviya-2033069314.html
ЦИК Молдавии зарегистрировал объединенный блок оппозиции на выборах
ЦИК Молдавии зарегистрировал объединенный блок оппозиции на выборах - РИА Новости, 03.08.2025
ЦИК Молдавии зарегистрировал объединенный блок оппозиции на выборах
ЦИК Молдавии официально зарегистрировал объединенный блок оппозиции для участия в парламентских выборах, сообщил заместитель председателя комиссии Павел... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T10:45:00+03:00
2025-08-03T18:32:00+03:00
молдавия
в мире
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гагаузия
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КИШИНЕВ, 3 авг — РИА Новости. ЦИК Молдавии официально зарегистрировал объединенный блок оппозиции для участия в парламентских выборах, сообщил заместитель председателя комиссии Павел Постикэ, трансляция велась в соцсети Facebook*."Семь членов ЦИК выступили за (регистрацию блока. — Прим. ред.), решение о регистрации Патриотического избирательного блока принято", — сказал он на заседании.В оппозиционный блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов Молдавии экс-президента Игоря Додона, "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах, а также Партия коммунистов Молдавии во главе с экс-лидером республики Владимиром Ворониным, которая приняла решение присоединиться к блоку позднее.Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. В июле ЦИК отказал в регистрации для участия в них блоку "Победа". Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Объединение обжаловало это решение, но на днях Высшая судебная палата страны оставила его в силе. Представители политформирования заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250803/diaspora-2033044753.html
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молдавия, в мире, кишинев, гагаузия, василий тарлев, игорь додон, ирина влах, европейский суд, sputnik молдова, россия
Молдавия, В мире, Кишинев, Гагаузия, Василий Тарлев, Игорь Додон, Ирина Влах, Европейский суд, Sputnik Молдова, Россия
ЦИК Молдавии зарегистрировал объединенный блок оппозиции на выборах

ЦИК Молдавии зарегистрировал объединенный блок оппозиции на выборах в парламент

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 авг — РИА Новости. ЦИК Молдавии официально зарегистрировал объединенный блок оппозиции для участия в парламентских выборах, сообщил заместитель председателя комиссии Павел Постикэ, трансляция велась в соцсети Facebook*.
"Семь членов ЦИК выступили за (регистрацию блока. — Прим. ред.), решение о регистрации Патриотического избирательного блока принято", — сказал он на заседании.
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В оппозиционный блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов Молдавии экс-президента Игоря Додона, "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах, а также Партия коммунистов Молдавии во главе с экс-лидером республики Владимиром Ворониным, которая приняла решение присоединиться к блоку позднее.
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30 июля, 23:01
Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. В июле ЦИК отказал в регистрации для участия в них блоку "Победа". Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Объединение обжаловало это решение, но на днях Высшая судебная палата страны оставила его в силе. Представители политформирования заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
МолдавияВ миреКишиневГагаузияВасилий ТарлевИгорь ДодонИрина ВлахЕвропейский судSputnik МолдоваРоссия
 
 
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