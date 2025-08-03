https://ria.ru/20250803/moldaviya-2033069314.html

ЦИК Молдавии зарегистрировал объединенный блок оппозиции на выборах

ЦИК Молдавии зарегистрировал объединенный блок оппозиции на выборах - РИА Новости, 03.08.2025

ЦИК Молдавии зарегистрировал объединенный блок оппозиции на выборах

ЦИК Молдавии официально зарегистрировал объединенный блок оппозиции для участия в парламентских выборах, сообщил заместитель председателя комиссии Павел... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T10:45:00+03:00

2025-08-03T10:45:00+03:00

2025-08-03T18:32:00+03:00

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КИШИНЕВ, 3 авг — РИА Новости. ЦИК Молдавии официально зарегистрировал объединенный блок оппозиции для участия в парламентских выборах, сообщил заместитель председателя комиссии Павел Постикэ, трансляция велась в соцсети Facebook*."Семь членов ЦИК выступили за (регистрацию блока. — Прим. ред.), решение о регистрации Патриотического избирательного блока принято", — сказал он на заседании.В оппозиционный блок входят четыре партии: "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, Партия социалистов Молдавии экс-президента Игоря Додона, "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах, а также Партия коммунистов Молдавии во главе с экс-лидером республики Владимиром Ворониным, которая приняла решение присоединиться к блоку позднее.Парламентские выборы в Молдавии пройдут 28 сентября. В июле ЦИК отказал в регистрации для участия в них блоку "Победа". Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Объединение обжаловало это решение, но на днях Высшая судебная палата страны оставила его в силе. Представители политформирования заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250803/diaspora-2033044753.html

https://ria.ru/20250730/zaharova-2032479263.html

https://ria.ru/20250720/moldavija-2030234408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

молдавия, в мире, кишинев, гагаузия, василий тарлев, игорь додон, ирина влах, европейский суд, sputnik молдова, россия