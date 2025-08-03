Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал прибытие Crew Dragon с Платоновым к МКС - РИА Новости, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/mks-2033094994.html
Дмитриев прокомментировал прибытие Crew Dragon с Платоновым к МКС
Дмитриев прокомментировал прибытие Crew Dragon с Платоновым к МКС - РИА Новости, 03.08.2025
Дмитриев прокомментировал прибытие Crew Dragon с Платоновым к МКС
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал "международным... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T14:16:00+03:00
2025-08-03T14:16:00+03:00
россия
сша
япония
кирилл дмитриев
spacex
роскосмос
наса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153175/84/1531758401_0:180:2048:1332_1920x0_80_0_0_731610ade296c43ee3fc059a4e97cf7d.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал "международным сотрудничеством в действии" новость о доставке к МКС корабля компании SpaceX с российским космонавтом Олегом Платоновым и представителями США и Японии. В субботу корабль Crew Dragon с Платоновым в составе экипажа пристыковался к Международной космической станции. Изначально запуск планировался на 31 июля, однако из-за погодных условий его пришлось отложить на сутки. Ракета Falcon-9 с кораблем стартовала в 18.43 мск 1 августа. "(Представители - ред.) США, России и Японии доставлены SpaceX на шестимесячную миссию к Международной космической станции. Международное сотрудничество в действии", - написал Дмитриев в воскресенье на своей странице в соцсети X*. В состав экипажа, помимо Платонова, входят американские астронавты - командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований, JAXA). Как ожидается, они проведут на станции несколько месяцев. Вскоре после стыковки, как ожидается, на Землю вернется предыдущий такой корабль. На нем с орбиты возвратятся космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков, астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси. Полет проходит в рамках соглашения о перекрестных полетах между Роскосмосом и НАСА.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
https://ria.ru/20250801/bakanov--2032765398.html
https://ria.ru/20250802/mks-2032959619.html
россия
сша
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153175/84/1531758401_115:0:1935:1365_1920x0_80_0_0_1401f87ea0d32e8ff1d8fce18f2430ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, япония, кирилл дмитриев, spacex, роскосмос, наса
Россия, США, Япония, Кирилл Дмитриев, SpaceX, Роскосмос, НАСА
Дмитриев прокомментировал прибытие Crew Dragon с Платоновым к МКС

Дмитриев назвал доставку корабля SpaceX к МКС сотрудничеством в действии

© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал "международным сотрудничеством в действии" новость о доставке к МКС корабля компании SpaceX с российским космонавтом Олегом Платоновым и представителями США и Японии.
В субботу корабль Crew Dragon с Платоновым в составе экипажа пристыковался к Международной космической станции. Изначально запуск планировался на 31 июля, однако из-за погодных условий его пришлось отложить на сутки. Ракета Falcon-9 с кораблем стартовала в 18.43 мск 1 августа.
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Баканов призвал и. о. главы НАСА расширять неподсанкционное сотрудничество
1 августа, 08:51
"(Представители - ред.) США, России и Японии доставлены SpaceX на шестимесячную миссию к Международной космической станции. Международное сотрудничество в действии", - написал Дмитриев в воскресенье на своей странице в соцсети X*.
В состав экипажа, помимо Платонова, входят американские астронавты - командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований, JAXA). Как ожидается, они проведут на станции несколько месяцев.
Вскоре после стыковки, как ожидается, на Землю вернется предыдущий такой корабль. На нем с орбиты возвратятся космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков, астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси.
Полет проходит в рамках соглашения о перекрестных полетах между Роскосмосом и НАСА.
*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
Встреча российского космонавта Олега Платонова на МКС - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Корабль Crew Dragon с россиянином Платоновым пристыковался к МКС
2 августа, 09:33
 
РоссияСШАЯпонияКирилл ДмитриевSpaceXРоскосмосНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала