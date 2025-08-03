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Дмитриев прокомментировал прибытие Crew Dragon с Платоновым к МКС
Дмитриев прокомментировал прибытие Crew Dragon с Платоновым к МКС - РИА Новости, 03.08.2025
Дмитриев прокомментировал прибытие Crew Dragon с Платоновым к МКС
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал "международным... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T14:16:00+03:00
2025-08-03T14:16:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал "международным сотрудничеством в действии" новость о доставке к МКС корабля компании SpaceX с российским космонавтом Олегом Платоновым и представителями США и Японии. В субботу корабль Crew Dragon с Платоновым в составе экипажа пристыковался к Международной космической станции. Изначально запуск планировался на 31 июля, однако из-за погодных условий его пришлось отложить на сутки. Ракета Falcon-9 с кораблем стартовала в 18.43 мск 1 августа. "(Представители - ред.) США, России и Японии доставлены SpaceX на шестимесячную миссию к Международной космической станции. Международное сотрудничество в действии", - написал Дмитриев в воскресенье на своей странице в соцсети X*. В состав экипажа, помимо Платонова, входят американские астронавты - командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований, JAXA). Как ожидается, они проведут на станции несколько месяцев. Вскоре после стыковки, как ожидается, на Землю вернется предыдущий такой корабль. На нем с орбиты возвратятся космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков, астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси. Полет проходит в рамках соглашения о перекрестных полетах между Роскосмосом и НАСА.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России
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россия, сша, япония, кирилл дмитриев, spacex, роскосмос, наса
Россия, США, Япония, Кирилл Дмитриев, SpaceX, Роскосмос, НАСА
Дмитриев прокомментировал прибытие Crew Dragon с Платоновым к МКС
Дмитриев назвал доставку корабля SpaceX к МКС сотрудничеством в действии
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал "международным сотрудничеством в действии" новость о доставке к МКС корабля компании SpaceX с российским космонавтом Олегом Платоновым и представителями США и Японии.
В субботу корабль Crew Dragon с Платоновым в составе экипажа пристыковался к Международной космической станции. Изначально запуск планировался на 31 июля, однако из-за погодных условий его пришлось отложить на сутки. Ракета Falcon-9 с кораблем стартовала в 18.43 мск 1 августа.
"(Представители - ред.) США
, России
и Японии
доставлены SpaceX
на шестимесячную миссию к Международной космической станции. Международное сотрудничество в действии", - написал Дмитриев
в воскресенье на своей странице в соцсети X*.
В состав экипажа, помимо Платонова, входят американские астронавты - командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований, JAXA). Как ожидается, они проведут на станции несколько месяцев.
Вскоре после стыковки, как ожидается, на Землю
вернется предыдущий такой корабль. На нем с орбиты возвратятся космонавт "Роскосмоса
" Кирилл Песков, астронавты НАСА
Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси.
Полет проходит в рамках соглашения о перекрестных полетах между Роскосмосом и НАСА.
*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России