https://ria.ru/20250803/mks-2033094994.html

Дмитриев прокомментировал прибытие Crew Dragon с Платоновым к МКС

Дмитриев прокомментировал прибытие Crew Dragon с Платоновым к МКС - РИА Новости, 03.08.2025

Дмитриев прокомментировал прибытие Crew Dragon с Платоновым к МКС

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал "международным... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T14:16:00+03:00

2025-08-03T14:16:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал "международным сотрудничеством в действии" новость о доставке к МКС корабля компании SpaceX с российским космонавтом Олегом Платоновым и представителями США и Японии. В субботу корабль Crew Dragon с Платоновым в составе экипажа пристыковался к Международной космической станции. Изначально запуск планировался на 31 июля, однако из-за погодных условий его пришлось отложить на сутки. Ракета Falcon-9 с кораблем стартовала в 18.43 мск 1 августа. "(Представители - ред.) США, России и Японии доставлены SpaceX на шестимесячную миссию к Международной космической станции. Международное сотрудничество в действии", - написал Дмитриев в воскресенье на своей странице в соцсети X*. В состав экипажа, помимо Платонова, входят американские астронавты - командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований, JAXA). Как ожидается, они проведут на станции несколько месяцев. Вскоре после стыковки, как ожидается, на Землю вернется предыдущий такой корабль. На нем с орбиты возвратятся космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков, астронавты НАСА Энн Макклейн и Николь Айерс, а также астронавт JAXA Такуя Ониси. Полет проходит в рамках соглашения о перекрестных полетах между Роскосмосом и НАСА.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

https://ria.ru/20250801/bakanov--2032765398.html

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россия, сша, япония, кирилл дмитриев, spacex, роскосмос, наса