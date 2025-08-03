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Экс-солдат ВСУ объяснил, почему украинцы боятся выходить на митинги - РИА Новости, 03.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:25 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/mitingi-2033051824.html
Экс-солдат ВСУ объяснил, почему украинцы боятся выходить на митинги
Экс-солдат ВСУ объяснил, почему украинцы боятся выходить на митинги - РИА Новости, 03.08.2025
Экс-солдат ВСУ объяснил, почему украинцы боятся выходить на митинги
Большинство украинцев боятся выходить на митинги на Украине из-за угрозы задержания сотрудниками ТЦК (военкоматов) и отправки на фронт, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T05:25:00+03:00
2025-08-03T05:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
владимир зеленский
спиридон килинкаров
дональд трамп
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Большинство украинцев боятся выходить на митинги на Украине из-за угрозы задержания сотрудниками ТЦК (военкоматов) и отправки на фронт, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Щука". Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины. "Большинство людей сейчас, особенно мужчин, боятся туда выходить по той причине, что их сразу же ТЦКшники будут отлавливать", - сказал "Щука". Он добавил, что если бы не попал плен, то пошел на митинги в поддержку НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины), а также в защиту прав человека, чтобы доказать, что киевская власть нарушает права человека. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. При этом Зеленский 24 июля, после того как по всей Украине вспыхнули протесты, заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, а теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, добавил экс-депутат. По мнению Килинкарова, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
https://ria.ru/20250802/ukraina-2032944053.html
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украина, сша, россия, владимир зеленский, спиридон килинкаров, дональд трамп, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Спиридон Килинкаров, Дональд Трамп, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Экс-солдат ВСУ объяснил, почему украинцы боятся выходить на митинги

Большинство украинцев боятся выходить на митинги из-за ТЦК

© Фото : соцсетиМитинг родственников украинских военных, пропавших без вести, в Киеве
Митинг родственников украинских военных, пропавших без вести, в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Фото : соцсети
Митинг родственников украинских военных, пропавших без вести, в Киеве. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 авг - РИА Новости. Большинство украинцев боятся выходить на митинги на Украине из-за угрозы задержания сотрудниками ТЦК (военкоматов) и отправки на фронт, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Щука".
Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Командиры ВСУ наказывают бойцов за инакомыслие, рассказал экс-военный ВСУ
Вчера, 05:53
"Большинство людей сейчас, особенно мужчин, боятся туда выходить по той причине, что их сразу же ТЦКшники будут отлавливать", - сказал "Щука".
Он добавил, что если бы не попал плен, то пошел на митинги в поддержку НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины), а также в защиту прав человека, чтобы доказать, что киевская власть нарушает права человека.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. При этом Зеленский 24 июля, после того как по всей Украине вспыхнули протесты, заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, а теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, добавил экс-депутат. По мнению Килинкарова, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Борьба с ТЦК сплотила украинский народ, считает бывший солдат ВСУ
10 июля, 19:59
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийСпиридон КилинкаровДональд ТрампНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Вооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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