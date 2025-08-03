https://ria.ru/20250803/mishustin-2033067212.html

В России появится новый профессиональный праздник

В России появится новый профессиональный праздник - РИА Новости, 03.08.2025

В России появится новый профессиональный праздник

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился в шестимесячный срок закрепить в календаре новый профессиональный праздник - День артиста, информирует сайт... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T10:24:00+03:00

2025-08-03T10:24:00+03:00

2025-08-03T10:24:00+03:00

культура

россия

михаил мишустин

константин станиславский

владимир машков

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился в шестимесячный срок закрепить в календаре новый профессиональный праздник - День артиста, информирует сайт кабмина. "Минкультуры России принять в шестимесячный срок нормативный правовой акт об установлении профессионального праздника - Дня артиста", - говорится в опубликованном распоряжении Мишустина. В правительстве отметили, что праздник предполагается отмечать 17 января - в день рождения первого народного артиста СССР, одного из основателей Московского художественного театра Константина Станиславского. Дата станет праздником для артистов театра, кино, цирка, а также музыкантов и эстрадных исполнителей. "С инициативой установления Дня артиста в правительство обратился председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков", - добавили в кабмине.

https://ria.ru/20250802/butman-2032827441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин, константин станиславский, владимир машков