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На Кубани все дома и придворовые территории освободились от воды
На Кубани все дома и придворовые территории освободились от воды - РИА Новости, 03.08.2025
На Кубани все дома и придворовые территории освободились от воды
Дома и придворовые территории в Краснодарском крае освободились от воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T22:06:00+03:00
2025-08-03T22:06:00+03:00
2025-08-03T22:06:00+03:00
происшествия
краснодарский край
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туапсинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дома и придворовые территории в Краснодарском крае освободились от воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В воскресенье ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным главка, подтопление произошло в населенных пунктах Молдаванский, Новомихайловский и Дефановка. В Туапсинском округе был введен режим ЧС муниципального характера. "В Краснодарском крае все дома и придворовые территории освободились от воды. В Туапсинском районе проводятся работы по расчистке наносов и иловых отложений. Продолжается мониторинг гидрологической обстановки", - говорится в сообщении МЧС. Министерство отметило, что в связи с неблагоприятным прогнозом спасатели аэромобильной группировки МЧС России останутся для оказания помощи населению в случае ухудшения ситуации. Как уточнила пресс-служба, всего привлекаются от РСЧС 230 человек, 67 единиц техники, в том числе от МЧС России - 156 человек и 40 единиц техники.
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Наводнение на Кубани
Три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге «М-4 Дон» сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях, сообщает МЧС региона.
На территории края прогнозируется продолжение неблагоприятных метеорологических явлений, включающих ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, что может привести к дальнейшему повышению уровня воды.
2025-08-03T22:06
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происшествия, краснодарский край, россия, туапсинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Туапсинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани все дома и придворовые территории освободились от воды
МЧС: дома и придворовые территории на Кубани освободились от воды