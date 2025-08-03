https://ria.ru/20250803/mchs-2033144451.html

На Кубани все дома и придворовые территории освободились от воды

На Кубани все дома и придворовые территории освободились от воды - РИА Новости, 03.08.2025

На Кубани все дома и придворовые территории освободились от воды

Дома и придворовые территории в Краснодарском крае освободились от воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T22:06:00+03:00

2025-08-03T22:06:00+03:00

2025-08-03T22:06:00+03:00

происшествия

краснодарский край

россия

туапсинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дома и придворовые территории в Краснодарском крае освободились от воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В воскресенье ГУ МЧС по Краснодарскому краю объявило, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным главка, подтопление произошло в населенных пунктах Молдаванский, Новомихайловский и Дефановка. В Туапсинском округе был введен режим ЧС муниципального характера. "В Краснодарском крае все дома и придворовые территории освободились от воды. В Туапсинском районе проводятся работы по расчистке наносов и иловых отложений. Продолжается мониторинг гидрологической обстановки", - говорится в сообщении МЧС. Министерство отметило, что в связи с неблагоприятным прогнозом спасатели аэромобильной группировки МЧС России останутся для оказания помощи населению в случае ухудшения ситуации. Как уточнила пресс-служба, всего привлекаются от РСЧС 230 человек, 67 единиц техники, в том числе от МЧС России - 156 человек и 40 единиц техники.

https://ria.ru/20250803/livni-2033121023.html

краснодарский край

россия

туапсинский район

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Наводнение на Кубани Три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге «М-4 Дон» сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях, сообщает МЧС региона. На территории края прогнозируется продолжение неблагоприятных метеорологических явлений, включающих ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, что может привести к дальнейшему повышению уровня воды. 2025-08-03T22:06 true PT0M10S

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происшествия, краснодарский край, россия, туапсинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)