https://ria.ru/20250803/makron-2032893774.html

"Нанял защитника извращенцев". Макрон признал потерю репутации из-за Брижит

"Нанял защитника извращенцев". Макрон признал потерю репутации из-за Брижит - РИА Новости, 03.08.2025

"Нанял защитника извращенцев". Макрон признал потерю репутации из-за Брижит

Эммануэль и Брижит Макрон теряют лицо. В отчаянии они идут на беспрецедентные шаги и собираются судиться даже с иностранными журналистами, заявившими, что... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T08:00:00+03:00

2025-08-03T08:00:00+03:00

2025-08-03T08:03:00+03:00

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кэндис оуэнс

эммануэль макрон

брижит макрон

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. Эммануэль и Брижит Макрон теряют лицо. В отчаянии они идут на беспрецедентные шаги и собираются судиться даже с иностранными журналистами, заявившими, что супруга французского лидера — трансгендер. Что на самом деле скрывает Елисейский дворец — в материале РИА Новости.Борьба за репутацию"Вся PR-стратегия Брижит строилась на неосведомленности общественности, но, когда я выпустила о ней фильм, всем все стало ясно", — говорит американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс, с которой хочет судиться президент Франции.Ее видеоролики посвящены не только личности Брижит. Оуэнс также рассказала о странных фактах в биографии французского президента, в том числе — о покровительстве Ротшильдов, детском затворничестве и профессии его матери, Франсуазы Макрон, помогавшей кандидатам в трансгендеры получать страховые субсидии на операции.Несколько месяцев Оуэнс общалась с юристами супругов, но почему-то журналистке не предоставили копию иска против нее. Вместо этого Макроны разослали документ множеству известных мировых СМИ — от Financial Times до CBS News."Они не захотели пускать нас в Париж и давать интервью. Захотели отвечать на наши вопросы по почте. Это было сделано еще до первой серии. <…> Теперь они подают в суд, зная, что не смогут выиграть", — подчеркивает Оуэнс.Предполагаемая цель Елисейского дворца — не наказание блогера или опровержение трансперехода, а попытка показать уверенность в собственной правоте перед мировыми лидерами и французскими политиками. Как указано в иске, Макрон из-за слухов потерял не только репутацию, но и доверие. Чтобы исправить это, он намерен прибыть на суд в американский штат Делавэр лично вместе с Брижит."Хотела бы, чтобы дело дошло до этапа сбора и истребования доказательств. Думаю, что у нас есть обязательства перед всем миром. <…> Увидимся в суде", — ответила французскому лидеру журналистка.Редкий поступокЗападная пресса отнеслась к поступкам Макронов неоднозначно. В статьях некоторых изданий уже звучат намеки на непопулярную ныне в Европе "трансфобию", которую разгоняет Брижит."Она чувствует себя преследуемой и затравленной, но выбранная ею юридическая стратегия представляется не только неэффективной — оправдательный приговор (французской журналистке Наташе Рей. — Прим. ред.) тому подтверждение, — но и контрпродуктивной. Ведь, пытаясь обелить свое имя, она, возможно, сама того не осознавая, способствует укреплению представления о том, что этот слух изначально оскорбителен, и тем самым увековечивает стигматизацию трансгендерных людей", — пишет Libération.Авторы считают стратегию Елисейского дворца неудачной, поскольку "ни один судебный процесс не смог положить конец слухам — как раз наоборот". Вот и иск против американки подавать не следовало, ведь вместо того, чтобы игнорировать слухи, Макроны решили их раздуть.FT отмечает, что мировые лидеры крайне редко подают в суд на интернет-персоны из-за контента. При этом Макрону предстоит серьезная борьба в суде, "поскольку законы США о клевете требуют от публичных лиц доказать, что это "реальный злой умысел" — когда ответчики знают, что их информация ложная"."Президенты не угрожают иностранным журналистам, кроме как в случае, если они в ужасе от того, что может раскрыться", — заявляет Оуэнс.Среди 218 страниц иска — изложенная Макроном история его взаимоотношений с Брижит. Дескать, несовершеннолетнего она не совращала и закон не нарушала. При этом родители были против связи сына с учительницей, даже перевели его в другую школу. Якобы будущий президент проявил настойчивость и сообщил, что "женится на ней, несмотря ни на что".Достойная защитаОправдывать решения президентской семьи в публичном пространстве Брижит назначила своего приближенного — бывшего министра юстиции Франции Эрика Дюпон-Моретти. Тот уже заявил, что якобы это "дело государственной важности" и "республику хотят поставить на колени".Дюпон-Моретти как адвокат ранее брался за довольно странные дела, как правило, связанные с инцестом и педофилией, указывает Оуэнс. Например, в начале 2000-х он был защитником Дениса Маннешеза, который, пользуясь полным дозволением супруги, насиловал собственных дочерей. От одной из них, Вирджинии, у него родился сын.Дюпон-Моретти добился довольно мягкого приговора для Маннешеза. Тот вскоре вышел на свободу и, несмотря на судебный запрет, начал преследовать Вирджинию. Адвокат помог клиенту избежать тюрьмы, обрисовав суду случай "счастливого инцеста" и "необыкновенной любви". И все это по странному совпадению происходило в Амьене, откуда родом Брижит и Эммануэль.В 2014-м Вирджиния решила скрыться от Дениса вместе с сыном у коллеги Фредерика Поэра. Маннешез выследил их, застрелил мужчину и дочь, а потом попытался покончить с собой, но чудом выжил, хоть и утратил возможность ходить и говорить. Насколько в этой ситуации виноват адвокат — вопрос дискуссионный и, видимо, совершенно не волнующий Елисейский дворец.Оуэнс подчеркивает, что юрист и в других делах добивался оправдания для извращенцев. При этом один из пунктов иска утверждает ложность высказываний о том, что Макронов окружает сеть преступников и педофилов."Люди, которые вас окружают, действительно невероятные. Вы даже не можете нормально выбрать ковер — ваш дизайнер ковров оказался замешан в скандале с педофилами", — напомнила одну из историй Оуэнс.Тем не менее доказательную базу, по ее мнению, Макроны до сих предоставляли слабую. Жан-Мишель Тронье, который, как считают конспирологи, и есть Брижит, так и не появился на публике. То, что это разные люди, подтверждали с помощью странных документов, в том числе с отметками о голосовании с избирательных участков. Теперь лидеру Франции понадобятся новые доводы — ведь сейчас практически никто не готов поставить на него в суде.

https://ria.ru/20250723/makron-2030666071.html

https://ria.ru/20250226/makron-2001527788.html

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франция, париж, кэндис оуэнс, эммануэль макрон, брижит макрон