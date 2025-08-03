https://ria.ru/20250803/lukashenko-2033141456.html
Лукашенко завершил рабочий визит в Россию
Лукашенко завершил рабочий визит в Россию - РИА Новости, 03.08.2025
Лукашенко завершил рабочий визит в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Белоруссию, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T21:27:00+03:00
2025-08-03T21:27:00+03:00
2025-08-03T21:32:00+03:00
россия
белоруссия
александр лукашенко
валаам
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948232944_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_caff5a2ec6b227406e55f67a09c73b79.jpg
МИНСК, 3 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Белоруссию, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Первый (Лукашенко - ред.) дома… И - рабочий визит в Россию завершен", - говорится в сообщении.Лукашенко 1 августа прибыл в Россию с рабочим визитом. Президенты Белоруссии и России провели встречу на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии. Они посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах. Затем вместе ответили на вопросы журналистов. Далее общение глав государств прошло в закрытом для СМИ формате.Лукашенко ранее намекнул о длительных переговорах с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что главы государств выходные положат "на алтарь обсуждения".
https://ria.ru/20250801/belorussiya-2032878363.html
россия
белоруссия
валаам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948232944_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_d1d02787c43986c96b045ada39cec80d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, александр лукашенко, валаам, владимир путин
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Валаам, Владимир Путин
Лукашенко завершил рабочий визит в Россию
Пул Первого: Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Белоруссию