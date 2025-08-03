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Лукашенко завершил рабочий визит в Россию - РИА Новости, 03.08.2025
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21:27 03.08.2025 (обновлено: 21:32 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/lukashenko-2033141456.html
Лукашенко завершил рабочий визит в Россию
Лукашенко завершил рабочий визит в Россию - РИА Новости, 03.08.2025
Лукашенко завершил рабочий визит в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Белоруссию, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T21:27:00+03:00
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россия
белоруссия
александр лукашенко
валаам
владимир путин
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МИНСК, 3 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Белоруссию, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Первый (Лукашенко - ред.) дома… И - рабочий визит в Россию завершен", - говорится в сообщении.Лукашенко 1 августа прибыл в Россию с рабочим визитом. Президенты Белоруссии и России провели встречу на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии. Они посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах. Затем вместе ответили на вопросы журналистов. Далее общение глав государств прошло в закрытом для СМИ формате.Лукашенко ранее намекнул о длительных переговорах с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что главы государств выходные положат "на алтарь обсуждения".
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россия, белоруссия, александр лукашенко, валаам, владимир путин
Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Валаам, Владимир Путин
Лукашенко завершил рабочий визит в Россию

Пул Первого: Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Белоруссию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 3 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Белоруссию, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
«
"Первый (Лукашенко - ред.) дома… И - рабочий визит в Россию завершен", - говорится в сообщении.
Лукашенко 1 августа прибыл в Россию с рабочим визитом. Президенты Белоруссии и России провели встречу на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии. Они посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах. Затем вместе ответили на вопросы журналистов. Далее общение глав государств прошло в закрытом для СМИ формате.
Лукашенко ранее намекнул о длительных переговорах с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что главы государств выходные положат "на алтарь обсуждения".
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи, 29 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Межгосударственные отношения РФ и Белоруссии
1 августа, 16:54
 
РоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоВалаамВладимир Путин
 
 
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