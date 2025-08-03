https://ria.ru/20250803/lukashenko-2033141456.html

Лукашенко завершил рабочий визит в Россию

Лукашенко завершил рабочий визит в Россию - РИА Новости, 03.08.2025

Лукашенко завершил рабочий визит в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Белоруссию, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T21:27:00+03:00

2025-08-03T21:27:00+03:00

2025-08-03T21:32:00+03:00

россия

белоруссия

александр лукашенко

валаам

владимир путин

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МИНСК, 3 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил рабочий визит в Россию и вернулся в Белоруссию, сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого"."Первый (Лукашенко - ред.) дома… И - рабочий визит в Россию завершен", - говорится в сообщении.Лукашенко 1 августа прибыл в Россию с рабочим визитом. Президенты Белоруссии и России провели встречу на острове Валаам (Ладожское озеро) в Карелии. Они посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах. Затем вместе ответили на вопросы журналистов. Далее общение глав государств прошло в закрытом для СМИ формате.Лукашенко ранее намекнул о длительных переговорах с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что главы государств выходные положат "на алтарь обсуждения".

https://ria.ru/20250801/belorussiya-2032878363.html

россия

белоруссия

валаам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, александр лукашенко, валаам, владимир путин