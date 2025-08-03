https://ria.ru/20250803/livni-2033121023.html

Санатории и детские здравницы в Туапсинском округе не пострадали

Санатории и детские здравницы в Туапсинском округе не пострадали - РИА Новости, 03.08.2025

Санатории и детские здравницы в Туапсинском округе не пострадали

Санаторно-курортные предприятия и детские здравницы в Туапсинском округе не пострадали после ливней, у них есть запас продовольствия и воды, сообщил в... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T18:07:00+03:00

2025-08-03T18:07:00+03:00

2025-08-03T18:07:00+03:00

происшествия

краснодарский край

россия

сергей бойко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Санаторно-курортные предприятия и детские здравницы в Туапсинском округе не пострадали после ливней, у них есть запас продовольствия и воды, сообщил в официальном Telegram-канале глава округа Сергей Бойко. В воскресенье в ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщили, что три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях. По данным ведомства, подтопление произошло в поселках Молдавановский, Новомихайловский и Дефановка. В Туапсинском округе введен режим ЧС муниципального характера. "Санаторно-курортные предприятия и детские здравницы в нашем округе не пострадали. У них есть запас продовольствия и воды. За детскими лагерями закреплён специальный транспорт по доставке питьевой воды. Электроснабжение здравниц, где нет электроэнергии, обеспечивается резервными источниками питания", - написал Бойко. Восстановление начнется после обследования насосных станции, ТП и очистных сооружений. Оно уже проводится, сообщил глава округа. На пляжах приступили к уборке наплывного мусора. Среди туристов пострадавших нет, отметил Бойко. К ликвидации последствий подтопления в Краснодарском крае привлечены более 150 человек и 44 единицы техники, спасатели МЧС России оказывают помощь населению. Спасатели отмечали, что в результате выпадения обильных осадков поднялся уровень воды в реке Дефань. Затоплены 70 придомовых территорий и 34 дома в населённых пунктах Дефановка, Молдавановка и Новомихайловский. Готовы два пункта временного размещения на 100 мест. По данным Гидрометцентра, на территории Краснодарского края сегодня до конца суток, ночью и завтра утром ожидаются грозы, ливни с градом и шквалистым ветром с порывами до 22 метров в секунду, добавили в МЧС. Также возможны смерчи над морем, на малых реках - резкие подъёмы уровня воды, указали в ведомстве.

https://ria.ru/20250803/tsentr-2033108083.html

https://ria.ru/20250803/evakuatsiya-2033078865.html

краснодарский край

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Наводнение на Кубани Три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге «М-4 Дон» сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях, сообщает МЧС региона. На территории края прогнозируется продолжение неблагоприятных метеорологических явлений, включающих ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, что может привести к дальнейшему повышению уровня воды. 2025-08-03T18:07 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, россия, сергей бойко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр