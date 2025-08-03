https://ria.ru/20250803/likhoradka-2033102664.html
В Китае выявили более 2,8 тысячи новых случаев лихорадки чикунгунья
В Китае выявили более 2,8 тысячи новых случаев лихорадки чикунгунья - РИА Новости, 03.08.2025
В Китае выявили более 2,8 тысячи новых случаев лихорадки чикунгунья
Более 2,8 тысячи новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья выявлено в китайской южной провинции Гуандун за неделю, передает в воскресенье Центральное... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T15:27:00+03:00
2025-08-03T15:27:00+03:00
2025-08-03T15:31:00+03:00
китай
гуандун
фошань
российский союз туриндустрии (рст)
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ПЕКИН, 3 авг - РИА Новости. Более 2,8 тысячи новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья выявлено в китайской южной провинции Гуандун за неделю, передает в воскресенье Центральное телевидение Китая. "С 27 июля по 2 августа в провинции Гуандун было зарегистрировано 2892 новых случая лихорадки чикунгунья", - говорится в сообщении. Отмечается, что тяжёлых случаев и летальных исходов не зарегистрировано. Большая часть случаев (2770) была выявлена в городе Фошань. По словам главного эксперта по профилактике инфекционных заболеваний из центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун Кан Миня, которого цитирует телеканал, несмотря на то, что быстрый рост эпидемии в провинции удалось сдержать, профилактика и контроль эпидемии по-прежнему сталкиваются с серьёзными вызовами на фоне сезона паводков, когда комары часто становятся переносчиками заболеваний. Эксперт отметил, что ключ к эффективной профилактике — это очистка стоячей воды, уничтожение взрослых комаров и предотвращение укусов. Ранее китайская газета "Янчэн ваньбао" сообщала, что китайские ученые начали распространять личинки особого вида гигантских комаров, которые будут поедать комаров-переносчиков лихорадки чикунгунья. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на этой неделе заявил, что лихорадка чикунгунья в Китае поддается контролю и профилактике, подчеркнув, что китайская сторона продолжит обеспечивать комфорт и безопасность для иностранных туристов. В пресс-службе Российского союза туриндустрии ранее заявили, что страховые компании не фиксируют случаев заражения лихорадкой чикунгунья среди российских туристов в Китае. Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов - Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать возбудителей других вирусных лихорадок, включая желтую лихорадку и денге. Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.
https://ria.ru/20250801/kitaj-2032873635.html
https://ria.ru/20250729/rossiya-2032219832.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, гуандун, фошань, российский союз туриндустрии (рст)
Китай, Гуандун, Фошань, Российский союз туриндустрии (РСТ)
В Китае выявили более 2,8 тысячи новых случаев лихорадки чикунгунья
В Гуандуне на юге КНР за неделю выявили 2892 новых случая лихорадки чикунгунья
ПЕКИН, 3 авг - РИА Новости. Более 2,8 тысячи новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья выявлено в китайской южной провинции Гуандун за неделю, передает в воскресенье Центральное телевидение Китая.
«
"С 27 июля по 2 августа в провинции Гуандун
было зарегистрировано 2892 новых случая лихорадки чикунгунья", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тяжёлых случаев и летальных исходов не зарегистрировано. Большая часть случаев (2770) была выявлена в городе Фошань
.
По словам главного эксперта по профилактике инфекционных заболеваний из центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун Кан Миня, которого цитирует телеканал, несмотря на то, что быстрый рост эпидемии в провинции удалось сдержать, профилактика и контроль эпидемии по-прежнему сталкиваются с серьёзными вызовами на фоне сезона паводков, когда комары часто становятся переносчиками заболеваний.
Эксперт отметил, что ключ к эффективной профилактике — это очистка стоячей воды, уничтожение взрослых комаров и предотвращение укусов.
Ранее китайская газета "Янчэн ваньбао" сообщала, что китайские ученые начали распространять личинки особого вида гигантских комаров, которые будут поедать комаров-переносчиков лихорадки чикунгунья.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на этой неделе заявил, что лихорадка чикунгунья в Китае
поддается контролю и профилактике, подчеркнув, что китайская сторона продолжит обеспечивать комфорт и безопасность для иностранных туристов.
В пресс-службе Российского союза туриндустрии
ранее заявили, что страховые компании не фиксируют случаев заражения лихорадкой чикунгунья среди российских туристов в Китае.
Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов - Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать возбудителей других вирусных лихорадок, включая желтую лихорадку и денге.
Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки
, Индии
, Юго-Восточной Азии
и островов Индийского океана
, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика
и Гватемала
.