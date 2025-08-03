https://ria.ru/20250803/likhoradka-2033102664.html

В Китае выявили более 2,8 тысячи новых случаев лихорадки чикунгунья

В Китае выявили более 2,8 тысячи новых случаев лихорадки чикунгунья - РИА Новости, 03.08.2025

В Китае выявили более 2,8 тысячи новых случаев лихорадки чикунгунья

Более 2,8 тысячи новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья выявлено в китайской южной провинции Гуандун за неделю, передает в воскресенье Центральное... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T15:27:00+03:00

2025-08-03T15:27:00+03:00

2025-08-03T15:31:00+03:00

китай

гуандун

фошань

российский союз туриндустрии (рст)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593193782_0:264:3072:1992_1920x0_80_0_0_bb892e2005e40445fa40e1aa448574c0.jpg

ПЕКИН, 3 авг - РИА Новости. Более 2,8 тысячи новых случаев заражения лихорадкой чикунгунья выявлено в китайской южной провинции Гуандун за неделю, передает в воскресенье Центральное телевидение Китая. "С 27 июля по 2 августа в провинции Гуандун было зарегистрировано 2892 новых случая лихорадки чикунгунья", - говорится в сообщении. Отмечается, что тяжёлых случаев и летальных исходов не зарегистрировано. Большая часть случаев (2770) была выявлена в городе Фошань. По словам главного эксперта по профилактике инфекционных заболеваний из центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Гуандун Кан Миня, которого цитирует телеканал, несмотря на то, что быстрый рост эпидемии в провинции удалось сдержать, профилактика и контроль эпидемии по-прежнему сталкиваются с серьёзными вызовами на фоне сезона паводков, когда комары часто становятся переносчиками заболеваний. Эксперт отметил, что ключ к эффективной профилактике — это очистка стоячей воды, уничтожение взрослых комаров и предотвращение укусов. Ранее китайская газета "Янчэн ваньбао" сообщала, что китайские ученые начали распространять личинки особого вида гигантских комаров, которые будут поедать комаров-переносчиков лихорадки чикунгунья. Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на этой неделе заявил, что лихорадка чикунгунья в Китае поддается контролю и профилактике, подчеркнув, что китайская сторона продолжит обеспечивать комфорт и безопасность для иностранных туристов. В пресс-службе Российского союза туриндустрии ранее заявили, что страховые компании не фиксируют случаев заражения лихорадкой чикунгунья среди российских туристов в Китае. Лихорадка чикунгунья – вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов - Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые могут также передавать возбудителей других вирусных лихорадок, включая желтую лихорадку и денге. Естественными районами распространения лихорадки чикунгунья считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала.

https://ria.ru/20250801/kitaj-2032873635.html

https://ria.ru/20250729/rossiya-2032219832.html

https://ria.ru/20250602/onischenko-2020364923.html

китай

гуандун

фошань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, гуандун, фошань, российский союз туриндустрии (рст)