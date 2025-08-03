https://ria.ru/20250803/lgoty-2033047472.html

Названо, какие льготы положены многодетным семьям в России

Названо, какие льготы положены многодетным семьям в России - РИА Новости, 03.08.2025

Названо, какие льготы положены многодетным семьям в России

В России предусмотрены различные меры поддержки для многодетных семей. Среди них — выплата на погашение ипотеки, налоговые льготы, вычеты, отпуск в удобное... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T03:06:00+03:00

2025-08-03T03:06:00+03:00

2025-08-03T03:06:00+03:00

россия

игорь балынин

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В России предусмотрены различные меры поддержки для многодетных семей. Среди них — выплата на погашение ипотеки, налоговые льготы, вычеты, отпуск в удобное время и ранний выход на пенсию, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.В частности, семьи, в которых с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2030 г. включительно родился третий или последующий ребенок имеют право на получение выплаты на погашение ипотеки в размере до 450 000 рублей.Кроме того, можно получить налоговый вычет на детей."В этом году на третьего и каждого последующих детей налоговый вычет был увеличен в два раза: с 3 тысяч до 6 тысяч рублей. При этом на первого ребенка он равен 1400 рублей, на второго ребенка – 2,8 тысячи рублей (на второго ребенка также вырос с этого года в 2 раза)", – отметил Балынин.Помимо этого, семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми имеют право на уменьшение налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка и ряд других налоговых льгот.Как пояснил Балынин, работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет имеют право взять ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Это возможно до достижения младшим из детей возраста 14 лет.Также женщины, родившие трех и более детей, могут выйти на пенсию раньше установленного срока.Для многодетных, как и для других семей, также предусмотрены такие меры поддержки, как пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, единое пособие для семей с невысоким доходом и др.

https://ria.ru/20250731/otkaz-2032486097.html

https://realty.ria.ru/20250731/mishustin-2032647518.html

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россия

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россия, игорь балынин