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На Кубани подтопило три поселка - РИА Новости, 03.08.2025
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11:18 03.08.2025 (обновлено: 11:50 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/kuban-2033072449.html
На Кубани подтопило три поселка
На Кубани подтопило три поселка - РИА Новости, 03.08.2025
На Кубани подтопило три поселка
Три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T11:18:00+03:00
2025-08-03T11:50:00+03:00
происшествия
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях, сообщили журналистам в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю. "В 09.20 03 августа поступило сообщение о том, что в результате выпадения обильных осадков произошло поднятие уровня реки Дефань. В результате чего произошло подтопление придомовых территорий (количество уточняется) в трех населенных пунктах: поселок Молдовановский, поселок Новомихайловский и поселок Дефановка… На федеральной автодороге "М-4 Дон" 1 415 км сошла грязекаменная масса на две полосы движения, в результате автодорога перекрыта в двух направлениях", - говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений привлекаются 57 человек и 15 единиц техники. Проводится оповещение населения. На текущий день, информирует МЧС, по территории края прогнозируется продолжение неблагоприятных метеорологических явлений, включающих интенсивные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, что может привести к дальнейшему повышению уровня воды, в том числе до опасных отметок. Ранее в управлении предупреждали о комплексе неблагоприятных погодных явлений, в том числе и об опасности формирования смерчей над морем. "Ситуация находится на особом контроле в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240814/sel-1966064092.html
https://ria.ru/20250803/zemletryasenie-2033060105.html
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происшествия, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани подтопило три поселка

На Кубани подтопило три поселка после поднятия уровня воды в реке Дефань

© МЧС Краснодарского края/TelegramПодъем уровня реки Дефань в Краснодарском крае
Подъем уровня реки Дефань в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© МЧС Краснодарского края/Telegram
Подъем уровня реки Дефань в Краснодарском крае
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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях, сообщили журналистам в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю.
"В 09.20 03 августа поступило сообщение о том, что в результате выпадения обильных осадков произошло поднятие уровня реки Дефань. В результате чего произошло подтопление придомовых территорий (количество уточняется) в трех населенных пунктах: поселок Молдовановский, поселок Новомихайловский и поселок Дефановка… На федеральной автодороге "М-4 Дон" 1 415 км сошла грязекаменная масса на две полосы движения, в результате автодорога перекрыта в двух направлениях", - говорится в сообщении.
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В ведомстве сообщили, что для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений привлекаются 57 человек и 15 единиц техники. Проводится оповещение населения.
На текущий день, информирует МЧС, по территории края прогнозируется продолжение неблагоприятных метеорологических явлений, включающих интенсивные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, что может привести к дальнейшему повышению уровня воды, в том числе до опасных отметок.
Ранее в управлении предупреждали о комплексе неблагоприятных погодных явлений, в том числе и об опасности формирования смерчей над морем.
"Ситуация находится на особом контроле в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю", - добавили в ведомстве.
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