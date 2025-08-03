На Кубани подтопило три поселка
На Кубани подтопило три поселка после поднятия уровня воды в реке Дефань
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КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Три поселка подтопило на Кубани после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань, на федеральной автодороге "М-4 Дон" сошел сель и перекрыл трассу в двух направлениях, сообщили журналистам в ГУМЧС РФ по Краснодарскому краю.
"В 09.20 03 августа поступило сообщение о том, что в результате выпадения обильных осадков произошло поднятие уровня реки Дефань. В результате чего произошло подтопление придомовых территорий (количество уточняется) в трех населенных пунктах: поселок Молдовановский, поселок Новомихайловский и поселок Дефановка… На федеральной автодороге "М-4 Дон" 1 415 км сошла грязекаменная масса на две полосы движения, в результате автодорога перекрыта в двух направлениях", - говорится в сообщении.
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В ведомстве сообщили, что для ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений привлекаются 57 человек и 15 единиц техники. Проводится оповещение населения.
На текущий день, информирует МЧС, по территории края прогнозируется продолжение неблагоприятных метеорологических явлений, включающих интенсивные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым ветром, что может привести к дальнейшему повышению уровня воды, в том числе до опасных отметок.
Ранее в управлении предупреждали о комплексе неблагоприятных погодных явлений, в том числе и об опасности формирования смерчей над морем.
"Ситуация находится на особом контроле в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю", - добавили в ведомстве.